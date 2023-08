A- A+

apostas ESPN vai criar marca de apostas esportivas em acordo de US$ 2 bilhões com rede de cassinos ESPN Bet será operada pela Penn, em acordo de licenciamento de dez anos. Mercado está em franca expansão nos EUA, onde já movimentou US$ 220 bilhões desde 2018

A ESPN anunciou neta terça-feira (8) que entrará no mercado de apostas esportivas. O canal da Disney fechou um acordo de 10 anos com a Penn Entertainment, uma rede de cassinos, para criar uma marca de apostas esportivas on-line chamada ESPN Bet.

A Penn vai operar a casa de apostas e pagar a Disney US$ 1,5 bilhão, em dinheiro, pelo uso da marca ESPN. O acordo prevê que a ESPN tem a opção de comprar US$ 500 milhões em ações da Penn.

O presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, afirmou no comunicado de imprensa que acreditava que a forte marca da ESPN, combinada com a tecnologia da Penn e sua experiência em administrar uma plataforma de apostas esportivas, oferece uma "tremenda oportunidade para atender ao crescente número de consumidores interessados em apostas".

O CEO da Penn, Jay Snowden, chamou o acordo de "transformador" e disse que ele ajudaria a Penn a continuar evoluindo como um "líder de entretenimento na América do Norte".

O comunicado diz ainda que o acordo permitirá a Penn, além de usar o nome da ESPN, ter acesso às ferramentas de marketing e promocionais da rede.

O acordo ocorre em um momento de franca expansão do mercado de apostas esportivas nos EUA. Cinco anos após a Suprema Corte do país derrubar uma lei que proibia a maioria dos estados de legalizar as apostas esportivas, mais da metade já tornou oficial este mercado. E, desde 2018, os consumidores americanos já destinaram mais de US$ 220 bilhões a apostas esportivas.

O acordo permite à ESPN entrar no lucrativo mercado de apostas esportivas, que movimenta milhões também em publicidade, sem no entanto arranhar a imagem familiar da Disney, já que a marca não vai se tornar uma casa de apostas em si, avalia Darren Heitner, advogado e fundador do escritório de advocacia esportivo Heitner Legal.

"(O acordo) deve deixar os acionistas da Disney felizes, especialmente num momento em que muitos discutem se a ESPN continua sendo um veículo forte para a marca Disney como um todo ou se deveria ser separada" disse Heitner.

Embora seja uma empresa lucrativa, a ESPN tem sido uma pedra no sapato da Disney porque seus custos têm aumentado consideravelmente, num momento de redução no número de clientes de TVs por assinatura. O canal ainda se esforça para se adaptar aos modelos de streaming e, recentemente, demitiu uma leva de apresentadores famosos nos EUA. Em junho, o CEO da Disney, Bob Iger, chegou a afirmar que estava considerando vender uma participação minoritária na empresa.

Como parte da transação, a Penn vai vender sua empresa de mídia esportiva Barstool Sports de volta ao seu fundador, David Portnoy. A Penn comprou o controle total da empresa de Portnoy este ano.

A ESPN Bet vai substituir a marca Barstool Sportsbook, nome dos negócios de apostas esportivas online de Penn, que não teve muito sucesso no mercado ao competir com rivais como DraftKings e FanDuel.

