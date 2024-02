A- A+

Vôlei de praia Esporte Espetacular mostra a rotina da recifense Maria Grinalda, a maior fã do vôlei de praia A baleira de 61 anos trabalha para juntar dinheiro e acompanhar quase todas as etapas do Campeonato Brasileiro

Antes de os brasileiros iniciarem a disputa da etapa de Doha, no Catar, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que acontece entre os dias 5 e 9 de março, com transmissão dos canais SporTV, o ‘Esporte Espetacular’ vem até o Recife para acompanhar o dia a dia de Maria Grinalda dos Santos, a maior fã de vôlei de praia do Brasil. Aos 61 anos, ela trabalha como baleira na capital pernambucana, para juntar dinheiro e acompanhar quase todas as etapas do Campeonato Brasileiro.

Famosa no circuito, muitos jogadores falam com carinho sobre ela. Campeão olímpico fazendo dupla com Bruno Schmidt, o capixaba Alison Cerutti relembra na reportagem que dedicou sua medalha de ouro na Rio 2016 à Grinalda.

Na ocasião, a mãe da ambulante havia sido atropelada dias antes de ela viajar ao Rio para acompanhar os Jogos. Grinalda então se viu obrigada a abandonar seu sonho de acompanhar uma Olimpíada. Por sentir sua ausência nas arquibancadas da praia de Copacabana, Alison fez questão de ligar para ela logo depois do feito.

O ‘Esporte Espetacular' deste domingo, apresentado por Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho, começa logo depois do ‘Auto Esporte’.

