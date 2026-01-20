A- A+

E-Sports Esports World Cup 2026 anuncia lista completa de jogos e prêmio recorde de US$ 75 milhões Maior premiação da história dos esportes eletrônicos reforça a posição da Esports World Cup como o maior evento do calendário global de esportes eletrônicos

A Esports World Cup Foundation (EWCF) anunciou nesta terça-feira (20) uma premiação recorde de US$ 75 milhões e a programação completa da Esports World Cup 2026 (EWC), o maior evento de esportes eletrônicos do mundo. A competição retorna a Riade, na Arábia Saudita, entre 6 de julho e 23 de agosto, reunindo mais de 2 mil jogadores e 200 equipes de mais de 100 países. Ao longo de sete semanas, os competidores disputarão 25 torneios em 24 jogos diferentes, em busca do título de campeão do mundo.

A premiação recorde reflete a evolução da EWC como um dos principais eventos esportivos do mundo e a conexão com o ecossistema global de esports. Em seu terceiro ano consecutivo, a EWC aposta em um formato já consolidado, que integra diferentes jogos e reúne os melhores jogadores e jogadoras, clubes e jogos do cenário internacional, além de uma comunidade global de fãs, em um calendário que define o ritmo da temporada mundial de esports.

“O prêmio recorde existe para apoiar as pessoas que estão no centro dos esportes eletrônicos: os jogadores e os clubes que investem neles ano após ano”, disse Ralf Reichert, CEO da Esports World Cup Foundation. “A EWC é diferente por conta do Campeonato de Clubes. Um título coroa um campeão. A EWC coroa o campeão entre todas as modalidades.”

Em 2026, o EWC Club Championship distribuirá US$ 30 milhões em premiação para os 24 melhores times na classificação geral, um aumento de US$ 3 milhões em relação ao ano anterior. A organização campeã receberá US$ 7 milhões, com valores proporcionais sendo destinados também às equipes baseada em suas posições. Na última edição, o título do Club Championship só foi definido na última semana de competições, com sete equipes ainda na disputa nas etapas finais do torneio.

Os campeonatos individuais de cada jogo também contarão com premiações próprias, que, somadas, ultrapassam US$ 39 milhões. O restante do valor será distribuído por meio de prêmios para clubes e jogadores, incluindo reconhecimentos de melhor jogador em cada torneio e o “Jafonso Award”, destinado a jogadores ou clubes que avançaram a partir do Last Chance Qualifier e eventos classificatórios.

Além do prêmio em dinheiro, a EWCF continuará oferecendo iniciativas de apoio ao ecossistema, incluindo o Programa de Parceria de Clubes da EWCF e o sistema de qualificação Road to EWC. Em 2026, o Programa de Clubes Parceiros voltará a apoiar uma seleção de 40 das principais organizações globais de esports, enquanto circuitos liderados por publishers, torneios e eventos de base formarão a estrutura do Road to EWC, oferecendo a mais jogadores e clubes caminhos claros de classificação para competir em Riade.

Ao todo, 24 títulos competitivos — incluindo as novidades Fortnite e Trackmania — estarão no palco da EWC 2026, reunindo os melhores clubes e jogadores que o cenário global de esports tem a oferecer.

A lista de jogos da EWC 2026 inclui: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Chess, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, TEKKEN 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, Trackmania e VALORANT.

As competições da EWC 2026 serão realizadas ao longo de sete semanas e em várias arenas, permitindo que vários torneios sejam realizados em paralelo, com uma programação coordenada e em vários locais, projetada para melhorar a experiência dos fãs e a audiência em toda a programação.

Os ingressos para a EWC 2026 estarão disponíveis a partir de 22 de janeiro de 2026 no site oficial do torneio e através dos parceiros internacionais de venda de ingressos da EWC 2026: Webook, Platinumlist, Damai, Maiseat e Tixr. Os ingressos antecipados incluem passes semanais e premium para o torneio e pacotes de hospitalidade para a Esports Embassy, o destino premium de hospitalidade no local da EWC.

O anúncio se baseia no sucesso histórico da Esports World Cup 2025. Em seu segundo ano, a EWC alcançou 750 milhões de espectadores em todo o mundo e gerou 350 milhões de horas assistidas, com pico de audiência simultânea de 7,98 milhões durante o torneio League of Legends na EWC 2025. A cobertura foi transmitida em 28 plataformas por meio de 97 parceiros de transmissão e mais de 800 canais em 35 idiomas. Ao todo, 25 torneios de 24 jogos contaram com mais de 2.000 jogadores, representando aproximadamente 200 clubes de mais de 100 países. Em Riade, a EWC recebeu mais de 3 milhões de visitantes durante o evento de sete semanas.



Com informações da assessoria

