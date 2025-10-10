A- A+

Futebol Esposa de Daniel Alves anuncia nascimento de filho do casal: "O que não se vê, não se estraga" Na publicação, Joana mostrou apenas uma pulseira com a data de nascimento gravada, revelando que o bebê nasceu no dia 1º de outubro

Joana Sanz usou, nesta sexta-feira, suas redes sociais para compartilhar com os seguidores a chegada de seu primeiro filho com o jogador Daniel Alves. A modelo preferiu manter a discrição e não exibiu nenhuma imagem do bebê no anúncio.

Na publicação, Joana mostrou apenas uma pulseira prateada com a data de nascimento gravada, revelando que o bebê nasceu no dia 1º de outubro. No texto que acompanhava a imagem, ela explicou o motivo de não divulgar fotos do recém-nascido, destacando a importância de preservar esse momento íntimo da família.

Segundo Joana, ela e Daniel escolheram não compartilhar registros sobre o bebê como forma de protegê-lo de comentários maldosos e da exposição nas redes sociais.

Leia a publicação da esposa de Daniel Alves

Esta publicação ficou muito diferente do que eu gostaria de ter feito.

Fico triste que façam uma nota de imprensa vazia (porque não sabem de nada) na qual falam sobre o nascimento de um bebê que não foi anunciado por nenhum de seus pais. Deveriam ter um pouco de tato e pensar que nem sempre as coisas saem bem, que há complicações e muitas outras situações horríveis que talvez não sejam para ter que lidar com a imprensa na porta de casa te parabenizando. Graças a Deus não foi o nosso caso, e ele está saudável, nos enchendo de amor.

Agradeço de coração as mensagens cheias de carinho e bons desejos, e também aos meios de comunicação que falaram com respeito.

Infelizmente, nem todas as mensagens são bonitas, e sempre há pessoas tão podres por dentro que têm a coragem de desejar o mal a um bebê. Por isso, decidimos que não vamos publicar absolutamente nada sobre nosso bebê e faremos tudo o que for possível para protegê-lo da mídia.

O que não se vê, não se estraga.

Obrigado aos que nos querem bem.

