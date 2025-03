A- A+

FUTEBOL Esposa de Ronaldo Fenômeno comenta desistência de candidatura do ex-jogador à presidência da CBF Modelo Celina Locks compartilhou texto com seguinte desabafo: "O Brasil é um país para sentir nojo"

Esposa de Ronaldo Fênomeno, a modelo Celina Locks expôs sua revolta com a desistência de candidatura do ex-jogador à presidência da CBF. Nas redes sociais, ela compartilhou um post e vídeo com as seguinte críticas: "O Brasil é um país para sentir nojo" e "a corrupção continua".

Na última quarta-feira, Ronaldo revelou que não iria mais concorrer ao cargo contra o atual presidente, Ednaldo Rodrigues, porque não conseguiu apoio das federações estaduais. Segundo ele, vinte e três das 27 federações se negaram a receber o ex-jogador, com a justificativa de que estão felizes com a gestão de Ednaldo e querem reelegê-lo.









Para se candidatar à presidência da CBF, o Fenômeno precisaria do apoio formal de quatro das 26 federações estaduais e a do Distrito Federal, além de quatro clubes das Séries A e B.

Celina Locks, mulher de Ronaldo Fenômeno, compartilhou vídeo com críticas à CBF nas redes sociais — Foto: Reprodução

— No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo — escreveu Ronaldo.

No mês passado, Ronaldo publicou uma carta aberta pedindo à Fifa que supervisionasse a eleição para a presidência da CBF e garantisse a isonomia do processo. Para ele, os mecanismos para lançar as candidaturas existem com o objetivo de impedir que a atual gestão deixe o poder.

Com a desistência de Ronaldo, Ednaldo Rodrigues, atual presidente da confederação, tem caminho livre para a reeleição. Ele tem uma janela de um ano para marcar o pleito — do fim deste mês até 22 de março do ano que vem, quando seu mandato chega ao fim.

