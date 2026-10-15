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FUTEBOL INTERNACIONAL Esposa dedica gol de Endrick ao filho do casal que está prestes a nascer: "Esse foi pro Kendrick" Gabriely Miranda celebrou o terceiro gol do Real Madrid na partida, marcado pelo atacante brasileiro

Endrick voltou a balançar as redes pelo Real Madrid na vitória do time merengue diante da Roma, ontem, pela Liga dos Campeões. Nas redes sociais, a esposa do jogador, Gabriely Miranda, comemorou o lance e dedicou o feito ao filho que o casal espera.

"Glória Deus. Esse foi pro Kendrick", escreveu ela, em referência ao bebê do casal, que está próximo de nascer.





Endrick e sua esposa, Gabriely Miranda, estão à espera do primeiro filho do casal. O casal, que está casado desde 2024, anunciou a gravidez em abril. Na ocasião, os dois publicaram um ensaio nas redes sociais e celebraram a novidade. A influenciadora está com oito meses de gestação.

Kendrick: nome escolhido por Endrick e Gabriely para herdeiro significa 'filho do que manda em casa'. Foto: Reprodução / Redes sociais

O atacante de 20 anos entrou no segundo tempo, quando seu time perdia por 3 a 1 e se destacou com um gol e participação em outro na histórica virada. Aos 37, ganhou no alto e obrigou o goleiro da Roma a fazer boa defesa. No rebote, Espí diminuiu o prejuízo do Real. Dois minutos depois, o brasileiro marcou um gol de cabeça.



Endrick disputou somente duas partidas pelo Real Madrid na atual temporada. Até esta quarta-feira, ele tinha disputado apenas quatro minutos e não tinha contribuído com nenhuma participação em gol.

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