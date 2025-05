Esqueceu de alguém? Ancelotti diz ter treinado 34 brasileiros, mas levantamento indica que foram 43

A- A+

O treinador Carlo Ancelotti desembarcou no início desta semana no Brasil para assumir o comando da seleção. Com tamanha expectativa em seu trabalho, o italiano mostrou certa tranquilidade no novo cargo devido à experiência acumulada em treinar os nativos do país, sendo, segundo ele, 34 atletas.

No entanto, de acordo com o portal Transfermarkt, ele se equivocou na quantidade e, na verdade, comandou 43 brasileiros ao longo da carreira.

— O brasileiro tem um bom caráter, na minha opinião. O jogador brasileiro, em geral, tem um nível técnico maior do que os outros. Do aspecto pessoal, o brasileiro é uma pessoa que tem um caráter tranquilo, humilde, a maioria. Treinei 34. Se penso em um problema com alguém, creio que não. Tive com um, mas não te digo quem é — falou o comandante em entrevista coletiva.

No entanto, segundo o levantamento do Tranfermarkt, nove atletas brasileiros foram esquecidos pelo italiano. Apesar de não citar nomes de quem foram os comandados, um levantamento foi realizado com todos já treinador por Ancelotti.

Veja a lista completa:

Kaká - 270 jogos (Milan e Real Madrid)

Dida - 267 jogos (Milan)

Rodrygo - 208 jogos (Real Madrid)

Serginho - 208 jogos (Milan)

Vini Jr. - 198 jogos (Real Madrid)

Cafu - 166 jogos (Milan)

Éder Militão - 131 jogos (Real Madrid)

Marcelo - 110 jogos (Real Madrid)

Alex - 95 jogos (PSG e Chelsea)

Allan - 87 jogos (Napoli e Everton)

Casemiro - 75 jogos (Real Madrid)

Maxwell - 63 jogos (PSG)

Alexandre Pato - 62 jogos (Milan)

Richarlison - 59 jogos (Everton)

Zé Maria - 56 jogos (Parma)

Ramires - 41 jogos (Chelsea)

Rivaldo - 40 jogos (Milan)

Emerson - 40 jogos (Milan)

Ricardo Oliveira - 37 jogos (Milan)

Ronaldinho - 36 jogos (Milan)

Rafinha - 36 jogos (Bayern)

Nenê - 35 jogos (PSG)

Endrick - 37 jogos (Real Madrid)

Bernard - 35 jogos (Everton)

Thiago Silva - 34 jogos (PSG)

Douglas Costas - 34 jogos (Bayern)

Roque Junior - 31 jogos (Milan)

Belletti - 30 jogos (Chelsea)

Adailton - 21 jogos (Parma)

Ronaldo - 20 jogos (Milan)

Lucas Moura - 15 jogos (PSG)

David Luiz - 12 jogos (Chelsea)

Ceará - 10 jogos (PSG)

Lucas Silva - 9 jogos (Real Madrid)

Amaral - 6 jogos (Parma)

Leonardo - 5 jogos (Milan)

Athirson - 5 jogos (Juventus)

Amoroso - 5 jogos (Milan)

Digão - 3 jogos (Milan)

Vinicius Tobias - 1 jogo (Real Madrid)

Felipe Mattioni - 1 jogo (Milan)

Willian José - 1 jogo (Real Madrid)

Claiton - 1 jogo (Milan)

