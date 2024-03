A- A+

Esquema de segurança para Clássico das Multidões começa a ser implementado na noite desta sexta (8) No dia da partida, escolta dos ônibus de Santa Cruz e Sport até o estádio do Arruda será reforçada

A segurança pública é sempre posta à prova em dia de clássico no Recife ou na Região Metropolitana, onde está concentrada a maioria dos torcedores dos principais times de Pernambuco, Sport, Náutico e Santa Cruz. E em tempos de graves episódios recentes de violência protagonizados por torcidas organizadas, quando um novo confronto que envolva esses clubes está prestes a ocorrer o alerta das autoridades aumenta. Para o duelo deste sábado entre tricolores e rubro-negros, no Arruda, haverá reforço no policiamento, apesar de o jogo ser realizado com torcida única. Ao todo, 818 PMs farão a segurança no estádio e vias da RMR.

“Nos reunimos duas vezes nesta quinta-feira para pensar e planejar ações para este jogo. Nosso plano de segurança começa já na noite desta sexta-feira com policiais ao redor do estádio. No dia seguinte, teremos policiais posicionados já pela manhã, junto com o pessoal da CTTU. Também teremos gente posicionada nas estações de metrô e nos Terminais Integrados”, pontuou o diretor de planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel João Barros, à Folha de Pernambuco.

Apesar do clássico entre Santa Cruz e Sport ser realizado com torcida única, após acordo entre Federação Pernambucana de Futebol (FPF), SDS-PE, e os presidentes dos dois clubes, o coronel João Barros enfatiza que o monitoramento para impedir confrontos entre as principais organizadas dos dois clubes longe do estádio vem sendo feito. No duelo válido pela primeira fase do Estadual, cenas de violência foram vistas em diversas partes da Região Metropolitana do Recife.

“Existe um trabalho de investigação e monitoramento feito em conjunto com o Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS), além dos Centro de Inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil. Esses órgãos realizam o monitoramento de todas as torcidas que se dizem uniformizadas, existe um trabalho voltado para elas. As movimentações e o que elas planejam são sempre monitorados”, detalhou.

Com o ataque feito ao ônibus do Fortaleza, depois da delegação cearense deixar a Arena de Pernambuco, no último dia 21, a preocupação com a escolta das equipes até o Arruda ganhou um olhar mais atento dos órgãos de segurança. Há duas semanas, o transporte que levava jogadores e membros da comissão técnica do Leão do Pici estava a aproximadamente sete quilômetros do estádio localizado em São Lourenço da Mata, quando sofreu um atentado por parte de uma uniformizada rubro-negra.

“Teremos duas guarnições da Radiopatrulha (BPRP), além de 30 motocicletas escoltando cada uma das delegações. A do Sport, por ser visitante, estará com um reforço adequado. Além disso, já foram estabelecidas algumas rotas para evitar a passagem por locais onde tenha uma grande quantidade de torcedores do adversário. Isso tudo vai ser colocado em prática no sábado. A escolta está reforçada e os policiais orientados”, enfatizou João Barros.

No que diz respeito à entrada dos torcedores no estádio, João Barros salientou que, em reunião com o Santa Cruz, ficou acordado que uma série de medidas serão realizadas para que aglomerações e tumultos sejam evitados nos arredores do Arruda. A abertura dos portões acontecerá às 14h.

“Pedimos para antecipar a abertura dos portões. Isso é importante para que a operação transcorra bem. Solicitamos, também, para aumentar a quantidade de catracas, além de uma quantidade maior de orientadores de filas. A tendência é ter uma maciça divulgação do esquema. O clube deve fazer uma ação de marketing para que o torcedor chegue com antecedência. No Santa Cruz, o torcedor tem a cultura de entrar no estádio faltando 15 minutos para começar o jogo”, finalizou.

