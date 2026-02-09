A- A+

Jogos de Inverno Esqui cross-country abre a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 Com recordes recentes e histórias de superação, atletas brasileiros competem em Tesero a partir desta terça-feira (10)

Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Nesta terça-feira (10), os primeiros atletas do Brasil fazem sua estreia na competição, na disputa do esqui cross-country às 05h15, com a prova do sprint clássico feminino na pista de Tesero.

E o Time Brasil conta com a boa fase de seus esquiadores. Em janeiro, Manex Silva fez o recorde brasileiro masculino no esqui cross country: 81.36 pontos fis no sprint livre na Copa do Mundo em Oberhof, na Alemanha. Uma semana depois fez 137.38 pontos fis no sprint clássico em Goms, Suíça - também seu melhor resultado nesta técnica - a mesma prova de Milão-Cortina.

"Na prova de sprint clássico eu acho que o primeiro vai fazer ao redor dos 3'15", 3'20". Então, minha expectativa é não estar muito longe desse tempo, considerando os tempos que eu tenho feito este ano. Gostaria de estar entre 12 e 15 segundos atrás do primeiro e não muito longe dos primeiros 30 colocados. Treinei bem esses dias e a gente já reconheceu a pista. Me sinto muito bem e acho que posso fazer um bom resultado pro Brasil", acredita Manex Silva.

Já Bruna Moura vai finalmente debutar em Jogos Olímpicos, depois de sofrer um grave acidente a caminho do aeroporto para disputar Pequim 2022. Sua recuperação foi impressionante e os resultados recentes também chamam a atenção. Bruna fez 183.67 pontos fis nos 10km clássico na Itália e 186.00 nos 10km livre na Alemanha - seus melhores resultados na neve em cinco anos.

"Tenho muita expectativa. Principalmente terminar minha prova, não cair, continuar em cima dos meus dois esquis", brinca. A dificuldado do trajeto chama a sua atenção. "É um circuito bem difícil, pricipalmente pela neve solta na última descida. Acho que este vai ser o ponto de maior atenção. Mas eu estou muito confiante na minha preparação", garante. Depois da decepção de não poder competir quatro anos atrás, o sonho virou realidade para Bruna. "Vai ser a primeira vez em que vou sentir o país ali competindo e não apenas eu. Então quero muito entregar o melhor possível de mim", diz.



Caçula da equipe, Eduarda Ribera, a Duda, ainda não competiu nesta temporada. Mas no Mundial de 2025 teve a melhor posição do Brasil em provas de sprint nos campeonatos mundiais, com a 68ª posição dentre 121 atletas. "Estou com boas expectativas e feliz de estar mais uma vez nos Jogos Olímpicos representando o Brasil. Vou dar o meu melhor a prova inteira. Espero que seja um bom dia", torce.

Milão-Cortina 2026 é a 25ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que e serão realizados de 06 a 22 de fevereiro reunindo mais de 2.900 atletas de 92 Comitês Olímpicos em 16 modalidades de neve e gelo. É a terceira vez que a Itália recebe a competição, depois de Cortina d’Ampezzo 1956 e Turim 2006. Esta será a 10ª edição seguida com participação brasileira e a que terá o maior número de atletas do Time Brasil na história: ao todo, 14 atletas, além de um reserva, representarão o país.

Ao longo da história, até Pequim 2022, 40 atletas (27 homens e 13 mulheres) representaram o Brasil na competição, em nove modalidades diferentes. O melhor resultado do país até o momento é o 9º lugar de Isabel Clark, no snowboard cross, justamente em Turim 2006. No gelo, o melhor resultado é o 13º lugar de Nicole Silveira no skeleton em Pequim 2022. O esqui alpino é a única modalidade que o Brasil esteve representado em todos os Jogos Olímpicos de Inverno em que participou.



