ESPORTES Esquiadora Mikaela Shiffrin faz história ao conquistar 102ª vitória na Copa do Mundo na Finlândia Temporada 202526 segue com etapas na Áustria e prepara esquiadores para os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina em fevereiro

Mikaela Shiffrin iniciou a temporada olímpica de slalom com autoridade neste sábado (14), ao vencer a etapa da Copa do Mundo disputada na Lapônia finlandesa.



A americana, já detentora do recorde de triunfos na modalidade, alcançou sua 102ª vitória na carreira ao dominar as duas descidas, abrindo mais de um segundo na primeira e ampliando a vantagem na final, cruzando 1s66 à frente de Lara Colturi.

Colturi, italiana que compete pela Albânia e que completou 19 anos no mesmo dia da prova, obteve o melhor resultado de sua jovem carreira. O pódio foi completado por Emma Aicher, que ficou 2s59 atrás e celebrou seu primeiro top 3 em uma prova técnica. A alemã, de 22 anos, já havia vencido um downhill e um super-G no ano passado.

A americana Paula Moltzan, vice-campeã do slalom gigante na abertura da temporada, também se destacou: saiu do 19º lugar da primeira descida para dividir a quarta posição com a alemã Lena Duerr. Com o desempenho, Shiffrin e Moltzan assumem agora os dois primeiros postos na classificação geral da Copa do Mundo. Já a croata Zrinka Ljutic, atual campeã de slalom, caiu do quarto para o sexto lugar.





Após a primeira descida, Shiffrin descreveu sua atuação como “perfeita” e afirmou que conseguiu reproduzir “alguns dos melhores esquis do treinamento”. A esquiadora explicou que, apesar de ter focado parte significativa da preparação no slalom gigante, buscou “máxima qualidade e intensidade” nos treinos específicos do slalom.

Recuperada de um acidente no GS há um ano, Shiffrin já havia anunciado que reduziria sua programação nesta temporada para priorizar o slalom e o GS — e, eventualmente, o super-G — em preparação para os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, em fevereiro. A americana é bicampeã olímpica, com ouros no slalom em 2014 e no gigante em 2018.

Das 102 vitórias registradas por Shiffrin na Copa do Mundo, nove ocorreram justamente no tradicional slalom de abertura da temporada na Lapônia, onde a vencedora recebe uma rena como prêmio. A prova também reforça um domínio quase absoluto: desde 2014, apenas Shiffrin e a eslovaca Petra Vlhova conseguiram vencer ali, em uma sequência de 14 edições iniciada após o triunfo da então campeã geral Tina Maze. Vlhova, ouro olímpico no slalom em 2022, ainda se recupera de uma lesão persistente no joelho sofrida em janeiro de 2024 e ficou fora da disputa deste sábado.

A programação na montanha segue neste domingo, com a realização do slalom masculino. As competidoras retornam às pistas na próxima semana, quando viajam para a Áustria para a segunda prova de slalom desta temporada olímpica.

Essa vitória de Shiffrin marca o início da temporada 2025–26 da Copa do Mundo de esqui alpino, que tem caráter olímpico por anteceder os Jogos de Inverno de Milão-Cortina, marcados para fevereiro de 2026. A temporada, que começou em outubro e se estende até março, inclui diversas etapas de slalom, gigante e outras modalidades, sendo fundamental para os esquiadores ajustarem seu ritmo e ganharem confiança rumo à disputa olímpica.

