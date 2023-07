Esquiva Falcão disputa título mundial dos pesos médios contra lutador alemão

A- A+

Um dos maiores nomes do boxe brasileiro na atual geração, Esquiva Falcão (30-0) finalmente tem a oportunidade de disputar um título mundial como boxeador profissional. Neste sábado (1º), o capixaba enfrenta Vincenzo Gualtieri (20-0), pugilista alemão, na disputa pelo cinturão vago dos médios da IBF.

Medalhista de prata no boxe olímpico em 2012, em Londres, Esquiva vem trilhando carreira entre os profissionais desde 2014. Até o momento, o brasileiro tem um cartel perfeito de 30 vitórias, sendo 20 nocautes. Há anos o lutador vinha pleiteando uma disputa de cinturão mundial, sendo essa a primeira oportunidade.

O cinturão estava em posse do Gennadiy Golovkin, famoso boxeador do Cazaquistão, que deixou o título vago. O cazaque teve posse do cinturão de 2015 até o início deste ano.

Esquiva é o número um do ranking até 72kg da IBF, enquanto que Gualtieri é o terceiro. O alemão de 30 anos também tem um cartel invicto, de 20 vitórias e sete nocautes. Todas as lutas que Vincenzo fez foi na Alemanha.

Perrengues

Nas redes sociais, Esquiva Falcão externou uma série de problemas desde a chegada na Alemanha. O atleta não foi recebido por qualquer comitiva dos organizadores do evento ao descer do aeroporto. Além disso, o boxeador reclamou da falta de estrutura, problemas com a alimentação, desafio de bater o peso sem ter uma balança para controlar em suas redes sociais. "Alguém vai ter que apanhar, esse alguém não sou eu, vou meter mão para dentro, dia primeiro de julho vou com tudo, isso aqui não vai sair barato", disse o capixaba.

Local: Wuppertal/Alemanha

Horário: 15h

Transmissão: Canal Combate

