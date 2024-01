A- A+

boxe Esquiva Falcão tem novo empresário, prevê três lutas em 2024 e disputa de título no fim do ano Boxeador brasileiro deve lutare diante de um adversário que esteja entre os 20 primeiros colocados do Conselho Mundial de Boxe

O medalhista olímpico Esquiva Falcão prepara seu retorno ao boxe profissional. Longe dos ringue desde 1º de julho do ano passado, quando perdeu para o alemão Vincenzo Gualtieri a disputa do título mundial dos pesos médios, versão Federação Internacional de Boxe, o capixaba de 34 anos assinou contrato com outro empresário e deverá fazer seu próximo combate em março ou abril.



"Nosso planejamento é que Esquiva lute três vezes em 2023. Uma em março/abril, outra em junho/julho e mais uma em setembro/outubro. Se tudo correr bem, ele pode até disputar o título mundial no fim do ano", disse o espanhol Erik Alonso, da empresa No Limits Sports Agency.





A ideia é que o boxeador brasileiro lute diante de um adversário que esteja entre os 20 primeiros colocados do Conselho Mundial de Boxe. "Esquiva tem potencial para ser campeão mundial", declarou. Para finalizar sua preparação para as lutas, o lutador vai realizar sua concentração na Europa.



"Estou muito confiante. Ele tem um plano bom, com boas lutas. Tenho certeza de que vou conseguir retomar a carreira", disse Esquiva, que está com a família no Espírito Santo.



Medalha de prata na Olimpíada de Londres-2012, Esquiva tem um cartel de 30 vitórias (20 nocautes) e uma derrota. Foi empresariado por 11 anos pela empresa Top Rank, do lendário Bob Arum. Teve uma chance de conquistar o título mundial, mas foi derrotado por pontos, após 12 assaltos, em decisão unânime dos jurados.

