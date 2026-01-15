A- A+

Futebol Estabilidade x indefinição: o Clássico dos Clássicos no cenário dos goleiros de Náutico e Sport Muriel é titular absoluto no Timbu. No Leão, Halls pode estrear, mas time ainda tem retorno de Thiago Couto, além de Adriano em boa fase

O Clássico dos Clássicos do domingo, entre Náutico e Sport, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano 2026, pode ser enxergado por diversas óticas. Uma delas é a dos cenários envolvendo os goleiros. Timbu e Leão vivem situações distintas na posição. Um clube conta com a estabilidade de um veterano, enquanto outro ainda tem uma incógnita sobre quem assumirá a meta na temporada.

Estabilidade

Remanescente de 2025 e um dos responsáveis pelo acesso do Náutico, com defesas importantes no jogo do quadrangular final, contra o Guarani, que permitiu ao clube chegar vivo diante do Brusque, o goleiro Muriel começou 2026 em grande forma. O camisa 1 foi crucial na vitória alvirrubra por 2x1 diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, com pelo menos três grandes intervenções no final.

“Isso é um mérito muito grande da nossa preparação de goleiros. Desde que chegou Marquinhos (preparador), foi desenvolvido um trabalho em que houve crescimento de Muriel. Ele mesmo comenta sobre isso. Observamos o lance da bola parada que ficou na nossa área e ele fez a defesa com os pés em uma jogada de três metros. Não foi uma defesa no susto: foi de movimento técnico. Na segunda, com quase seis jogadores à frente dele, ele conseguiu fazer uma defesa extraordinária. É um atleta exemplar e não tenho dúvidas de que, quando acionado, ele nos ajudará a decidir o jogo”, avaliou o técnico Guilherme dos Anjos.

Indefinição

No Sport, ainda não se sabe quem será o goleiro titular no clássico. A tendência é que seja Halls, anunciado nesta semana e que atuou no jogo-treino perante o Botafogo-PB. O atleta, que inclusive já passou pelo Náutico, chegou sob desconfiança de parte da torcida e ainda não estreou oficialmente.

Por outro lado, o Sport ganhou um “reforço”. Thiago Couto, que estava emprestado ao Vitória, se reapresentou ao clube pernambucano após fracassar a negociação para ficar em definitivo na equipe baiana. O atleta foi titular no último Clássico dos Clássicos, do ano passado, vencido pelo Náutico por 2x1, na Ilha do Retiro.

Correndo por fora na briga está o goleiro Adriano. Ao lado dos atletas do time sub-20, ele foi titular nas duas primeiras rodadas do Estadual. Contra o Retrô, o jovem de 22 anos teve grande atuação, com defesas que ajudaram o Sport a vencer por 2x0.

“Adriano é um cara que mostrou sua qualidade nos dois jogos. Todos eles estão em formação e sabemos da dificuldade, do dia a dia. Ele mostrou que tem total condição de defender a camisa do Sport. É um cara trabalhador e isso reflete em campo. Espero que ele tenha as oportunidades que merece para mostrar isso na equipe principal", avaliou Alexandre Silva, técnico do sub-20 do Leão.

