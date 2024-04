Estação Recife recebe lançamento de livro sobre os campeões mundiais de futebol

A- A+

A Estação Central do Metrô Recife, no bairro de São José, recebe nesta sexta-feira (5) o lançamento do livro "A Saga dos Campeões - Copa do Mundo de Futebol", do escritor e jornalista José Maria Ferreira. O evento acontece no hall do terminal e deve atrair a atenção de mais de 30 mil usuários que circulam diariamento no local.

O livro de 580 páginas é uma obra de pesquisa sobre a trajetória dos campeões do mundo, desde o ano de 1930 até 2022 e é o resultado de dois elementos que nortearam a inspiração do autor: paixão pelo futebol e dedicação absoluta na busca pelos fatos. Ainda fora do circuito comercial, a obra é a grande expectativa do escritor e pode se tornar mais um best seller, em sua carreira.

A edição, segundo explica José Maria Ferreira, foi pensada principalmente para levar aos leitores um conhecimento mais detalhado da história dos campeonatos mundiais de futebol. “Uma leitura para se debater em rodas de conversas com amigos e também por profissionais de imprensa e cronistas esportivos”, disse.

Serviço:

Lançamento do livro A Saga dos Campeões – Copa do Mundo de Futebol

Local: Hall da Estação Recife

Data: Sexta-feira (5)

Hora: 17h

