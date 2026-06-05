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FUTEBOL

FPF se reúne com Patrimonial do Santa para articular reformas no Arruda

Dirigentes tricolores se reuniram com Evandro Carvalho para discutir a situação do estádio, que segue sem receber público após relatório apontar risco estrutural elevado

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Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), recebeu Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz Futebol Clube, o diretor André Batista e o conselheiro Tonico AraújoEvandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), recebeu Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz Futebol Clube, o diretor André Batista e o conselheiro Tonico Araújo - Foto: Divulgação/FPF

Nesta quinta-feira (4), o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, recebeu na sede da entidade os dirigentes do Santa Cruz Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial,o diretor André Batista e o conselheiro Tonico Araújo para uma reunião que teve como objetivo discutir e acompanhar temas relacionados ao estádio do Arruda.

Proibido de receber público por tempo indeterminado por conta de problemas estruturais, o Arruda não tem sido a casa do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro. O clube está mandando os jogos na Arena de Pernambuco.

No último encontro entre as partes, Evandro Carvalho deixou acordado que a entidade ajudaria o Santa com um "valor expressivo" para auxiliar o clube nos custos emergenciais para a reforma do estádio.

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No dia 17 de abril deste ano, a Defesa Civil do Recife concluiu um relatório sobre o estado de risco do Arruda. Nele, alguns pontos estruturais foram classificados como de "Risco Muito Alto", enquanto a estrutura como um todo foi classificada como de "Risco Alto".

O último jogo com público foi em 15 de julho de 2025, contra o Santa Cruz-RN, ainda pela Série D. Na oportunidade foram recebidos 8.003 torcedores. Nesse jogo em questão, foram registradas fortes infiltrações que atingiram a arquibancada inferior, além da queda de um pedaço de concreto no setor superior.


 

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