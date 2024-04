Arruda volta ao calendário de 2024 com partida de futebol americano

A- A+

No próximo domingo (7), o Arruda retorna ao calendário de 2024 para receber a partida de abertura do Campeonato Pernambucano de Futebol Americano, que promete reunir torcedores, fãs e curiosos do esporte. O Santa Cruz Imortais estreia contra o Caruaru Wolves, equipe do agreste do estado. O ganhador garante vaga na final do torneio, que deve acontecer em maio, com data à confirmar.



Vale salientar que, no dia 6 de setembro, o Brasil fará história ao receber pela primeira vez um jogo da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. A cidade São Paulo foi escolhida para ser o palco da estreia do torneio na América do Sul. A iniciativa faz parte do projeto de expansão global da liga, juntando-se a cidades como Londres e Munique, sediando partidas na próxima temporada. O duelo deve acontecer entre o Philadelphia Eagles, contra um adversário que deve ser revelado ainda este mês, juntamente com o anúncio do calendário completo da temporada.

