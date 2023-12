A- A+

FUTEBOL AMERICANO Estádio do Corinthians receberá jogo da NFL em 2024 O jogo será o primeiro da história da competição realizado na América do Sul

A liga de futebol americano (NFL) anunciou nesta quarta-feira (13) que irá realizar um jogo da temporada regular de 2024 na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

O jogo, que não tem data nem equipes definidas, será o primeiro da história da competição na América do Sul, informou a NFL em um comunicado.

"Levar a NFL a novos continentes, países e cidades de todo o mundo é um elemento fundamental do nosso plano de fazer o esporte crescer em nível mundial", disse o comissário Roger Goodell ao fazer o anúncio na reunião de proprietários de franquias em Dallas, no Texas.

"O Brasil se estabeleceu como um mercado chave para a NFL e estamos ansiosos para jogar no Brasil e em São Paulo pela primeira vez em 2024", acrescentou.

O país conta com mais de 38 milhões de fãs de futebol americano, o segundo maior público internacional do esporte depois do México, segundo o comunicado.

O jogo no estádio do Corinthians será um dos cinco da temporada regular de 2024 que serão disputados fora dos Estados Unidos. Os outros quatro vão acontecer no Reino Unido e na Alemanha.

Três deles terão Londres como sede (dois no Tottenham Hotspur Stadium e um em Wembley) e o quarto será na Allianz Arena, em Munique, que toma o lugar de Frankfurt, cidade que recebeu um jogo este ano.

Na reunião de proprietários também foi aprovada uma resolução que compromete cada franquia a fazer um jogo internacional a cada quatro anos, o que levaria a NFL a agendar até oito jogos fora dos Estados Unidos a partir de 2025.

