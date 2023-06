Estádio do Lacerdão, em Caruaru, terá energia solar

A- A+

Por meio das redes sociais, o vice-presidente do Central, Sivaldo Oliveira, divulgou uma novidade sobre o estádio do clube, o Lacerdão. O local agora é abastecido com energia solar, em uma parceria do clube com a Girassol Energia Solar.

"O estádio tem 18 módulos em telhado da @longisolar_br, o suficiente para suprir a necessidade do Lacerdão. Com o inversor trifásico da @solaredgepv_brazil e a economia anual é de $14.877,50. Além disso, evitamos 2,53 toneladas de emissão do CO2 no planeta. Ajudando a reduzir o efeito estufa e contribuindo com a sustentabilidade", publicou o clube.

