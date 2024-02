A- A+

SANTA CRUZ Estádio do Santa Cruz receberá segunda vistoria da PM por liberação do anel superior ante Central Se liberado, público da próxima partida poderá chegar a 47 mil torcedores

Um novo laudo deverá ser feito pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), depois de uma segunda vistoria ser realizada no Estádio do Arruda na manhã desta sexta-feira (1º), pela liberação ou não do anel superior do espaço para a partida do dia seguinte, quando o Santa Cruz receberá o Central, às 16h30, pelo Campeonato Pernambucano.

De acordo com a PMPE, a corporação "entregou o laudo nesta tarde e o clube solicitou uma nova vistoria, que será realizada amanhã pela manhã". O conteúdo do primeiro laudo não foi divulgado.

Caso o anel superior seja liberado, o próximo público do Tricolor poderá chegar a 47 mil torcedores.

Mais cedo, antes da nova solicitação, a polícia informou que o laudo estava entegue e a decisão dependia apenas da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

