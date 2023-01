A- A+

Futebol Estádio Mané Garrincha receberá Supercopa do Brasil Título será disputado no dia 29 de janeiro entre Palmeiras e Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), que a final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A decisão, que envolve o Rubro-Negro (campeão do Brasileiro) e o Verdão (vencedor da Copa do Brasil), será disputado a partir das 16h (horário de Brasília) do dia 29 de janeiro.

A Supercopa do Brasil, competição que marca o início da temporada do futebol brasileiro em âmbito nacional, voltou a ser disputada em 2020. Assim como neste ano, o Flamengo esteve presente em todas as edições anteriores, vencendo em 2020 e em 2021. Em 2022 o campeão foi o Atlético-MG. Já o Palmeiras disputa o título pela segunda vez, após o vice no ano de 2020.

Veja também

Futebol Ranielle analisa possível retorno de Renatinho ao Santa Cruz