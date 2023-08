A- A+

FUTEBOL Estádio San Siro, em Milão, não será demolido por seu "interesse cultural" Destruição estava prevista no projeto oficial do novo estádio que Inter e Milan querem construir em parceria no local

A Comissão Regional do Patrimônio Cultural da Lombardia decidiu que o histórico estádio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, onde Milan e Inter de Milão mandam seus jogos, não poderá ser demolido por conta de seu "interesse cultural".

"Durante sessão em 27 de julho, a comissão decidiu por unanimidade que o segundo nível do estádio San Siro constitui um interesse cultural", explica o órgão em um comunicado publicado na noite da última segunda-feira (7).

"Durante a mesma reunião também foram citados os 'arquivos expostos' na tribuna oeste do estádio, que recordam as conquistas nacionais e internacionais de Inter e Milan", continua o texto.

Em consequência, a comissão de patrimônio cultural, que foi solicitada pela prefeitura de Milão, proprietária do estádio, conclui que "San Siro não pode ser demolido".

A destruição de San Siro, também chamado de "la Scala del Calcio", estava prevista no projeto oficial do novo estádio que Inter e Milan querem construir em parceria no local.

San Siro, um templo do futebol italiano com capacidade para 80 mil espectadores, foi construído em 1926 e já não atende às necessidades dos dois grandes clubes de Milão, apesar de ter passado por uma modernização para a Copa do Mundo de 1990.

Por isso, além de estudarem projetos autônomos, Inter e Milan começaram a trabalhar em conjunto para a construção de um novo estádio de 60 mil lugares cercado por instalações esportivas, comerciais e de lazer que deveria ser inaugurado em 2027.

Procurados pela AFP para saber se a decisão pode repercutir sobre seus projetos, os clubes não se manifestaram até o momento.

Em 2026, San Siro será palco da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

