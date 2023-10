A- A+

Sul-Americana Estado do gramado que vai receber final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU preocupa; veja vídeo Partida acontece no próximo dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai

Enquanto Fortaleza e LDU vivem a expectativa de disputar a final da Copa Sul-Americana, a Conmebol corre contra o tempo para deixar o Estádio Domingo Burgueño Miguel nos trinques para a decisão do próximo dia 28.

Nesta quinta-feira (5), em vídeo divulgado pelo jornalista uruguaio Carlos Praino, o estado do gramado localizado em Maldonado, no Uruguai, parece estar longe das condições ideais. Nas imagens, a grama seca e a quantidade de areia no campo chamam a atenção. Confira no vídeo abaixo.

No dia 15 de setembro, a Conmebol optou por alterar o estádio da decisão da Sul-Americana. Antes, o embate pelo título seria realizado na capital Montevidéu, no estádio Centenário. A mudança do local se deu por receio da entidade que comanda o futebol do continente com a possibilidade de ter um baixo público na final.

Escolha do novo palco da final, o Estádio Domingo Burgueño Miguel tem capacidade para apenas 25 mil torcedores — menos da metade do máximo de público do Centenário (60 mil).

O regulamento da Sul-Americana prevê a capacidade mínima dos estádios para cada fase da competição. Na fase preliminar, o público mínimo foi estabelecido em 7.500, e os números aumentam para 10 mil (fase de grupos), 20 mil (play-offs das oitavas, oitavas e quartas de final), e 30 mil para as semifinais. Assim, o Domingo Burgueño Miguel tem 16,7% a menos da capacidade mínima exigida para os confrontos da fase anterior à decisão.

O regulamento indica a possibilidade de mudança de estádio, se este for requerido pelo clube local. "Além disso —em situações excepcionalíssimas— a CONMEBOL poderá avaliar a disputa de uma partida em um estádio com capacidade diferente do mínimo exigido para cada fase do torneio, com prévia solicitação formal do clube local, dentro dos prazos estabelecidos no ponto 4.2.1.1 deste manual. A mudança de cenário será contemplada unicamente para os casos em que o cenário cumpra com todo o resto dos pontos estabelecidos neste manual e sempre sujeito à avaliação final da CONMEBOL."

