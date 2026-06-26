Estados Unidos admitem candidatura para receber Copa do Mundo de 2038

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Ainda no meio da organização da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos já pensam em voltar a receber o principal torneio de seleções. Andrew Giuliani, diretor executivo da força-tarefa da Casa Branca para o Mundial, revelou que o país considera disputar o direito de sediar a edição de 2038.



A declaração foi feita em entrevista à BBC. Segundo Giuliani, a infraestrutura norte-americana permitiria receber novamente a competição, mesmo diante da possibilidade de a Fifa ampliar o torneio de 48 para 64 seleções nos próximos anos.



"Quando pensamos que essa Copa pode chegar a 64 seleções, acredito que os Estados Unidos têm condições de suportar isso. Mas primeiro precisamos concluir esta edição antes de pensar em apresentar uma candidatura para 2038", afirmou.





Os Estados Unidos dividem a organização da Copa de 2026 com Canadá e México. A edição já representa um marco por reunir 48 seleções pela primeira vez. A Fifa, entretanto, estuda ampliar novamente o formato, hipótese que poderia entrar em vigor já na Copa de 2030.



Giuliani também afirmou ter conversado com o presidente Donald Trump sobre a possibilidade de o país voltar a sediar o torneio. Para ele, poucos lugares oferecem uma estrutura comparável à dos Estados Unidos.



"O país já possui os estádios prontos e uma infraestrutura consolidada. Em comparação com outras sedes, o investimento necessário é muito menor", disse.



A edição de 2026, porém, também tem sido marcada por questionamentos. Organizações de direitos humanos chegaram a recomendar cautela a torcedores e jornalistas que viajassem ao país, citando políticas migratórias adotadas pelo governo Trump. Além disso, delegações como a do Irã enfrentaram dificuldades para obter vistos e precisaram estabelecer sua base de treinamentos no México, entrando nos Estados Unidos apenas para as partidas.



O próximo processo de escolha de sede será justamente para a Copa de 2038. As edições de 2030 e 2034 já estão definidas: Espanha, Portugal e Marrocos receberão o Mundial do centenário - com três partidas inaugurais em Uruguai, Argentina e Paraguai -, enquanto a Arábia Saudita sediará o torneio quatro anos depois.

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