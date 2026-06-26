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COPA DO MUNDO

Estados Unidos admitem candidatura para receber Copa do Mundo de 2038

Ainda no meio da organização da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos já pensam em voltar a receber o principal torneio de seleções

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Os Estados Unidos dividem a organização da Copa de 2026 com Canadá e MéxicoOs Estados Unidos dividem a organização da Copa de 2026 com Canadá e México - Foto: Rob Carr/AFP

Ainda no meio da organização da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos já pensam em voltar a receber o principal torneio de seleções. Andrew Giuliani, diretor executivo da força-tarefa da Casa Branca para o Mundial, revelou que o país considera disputar o direito de sediar a edição de 2038.

A declaração foi feita em entrevista à BBC. Segundo Giuliani, a infraestrutura norte-americana permitiria receber novamente a competição, mesmo diante da possibilidade de a Fifa ampliar o torneio de 48 para 64 seleções nos próximos anos.

"Quando pensamos que essa Copa pode chegar a 64 seleções, acredito que os Estados Unidos têm condições de suportar isso. Mas primeiro precisamos concluir esta edição antes de pensar em apresentar uma candidatura para 2038", afirmou.

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Os Estados Unidos dividem a organização da Copa de 2026 com Canadá e México. A edição já representa um marco por reunir 48 seleções pela primeira vez. A Fifa, entretanto, estuda ampliar novamente o formato, hipótese que poderia entrar em vigor já na Copa de 2030.

Giuliani também afirmou ter conversado com o presidente Donald Trump sobre a possibilidade de o país voltar a sediar o torneio. Para ele, poucos lugares oferecem uma estrutura comparável à dos Estados Unidos.

"O país já possui os estádios prontos e uma infraestrutura consolidada. Em comparação com outras sedes, o investimento necessário é muito menor", disse.

A edição de 2026, porém, também tem sido marcada por questionamentos. Organizações de direitos humanos chegaram a recomendar cautela a torcedores e jornalistas que viajassem ao país, citando políticas migratórias adotadas pelo governo Trump. Além disso, delegações como a do Irã enfrentaram dificuldades para obter vistos e precisaram estabelecer sua base de treinamentos no México, entrando nos Estados Unidos apenas para as partidas.

O próximo processo de escolha de sede será justamente para a Copa de 2038. As edições de 2030 e 2034 já estão definidas: Espanha, Portugal e Marrocos receberão o Mundial do centenário - com três partidas inaugurais em Uruguai, Argentina e Paraguai -, enquanto a Arábia Saudita sediará o torneio quatro anos depois.

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