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Copa do Mundo Estados Unidos anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo Mauricio Pocchetino apostou em 'velhos conhecidos' da Copa de 2022

Os Estados Unidos, um dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026, revelaram nesta terça-feira (26) sua lista de 26 jogadores convocados, que conta com os astros Christian Pulisic e Weston McKennie, assim como com diversos jogadores de ascendência mexicana, como Alejandro Zendejas.

O atacante do América, nascido na cidade mexicana de Ciudad Juárez, possui dupla cidadania e já havia atuado em diversas partidas amistosas por 'El Tri' desde 2021 antes de se comprometer com os Estados Unidos, dois anos depois.

Vestindo a camisa número 26, Zendejas foi o último jogador a subir ao palco durante o evento público em Nova York, no qual foi anunciada a lista de convocados do técnico Mauricio Pochettino, diante de várias centenas de torcedores.

O treinador argentino, que disputará sua primeira Copa do Mundo como técnico, já havia convocado Zendejas desde que assumiu o comando da seleção dos Estados Unidos em 2024, após o fracasso da equipe na Copa América, a qual também sediou.

"Alejandro é um jogador que representa muitas oportunidades para nós", disse Pochettino em uma coletiva de imprensa posterior. "Ele tem faro de gol, se comunica muito bem com os companheiros de equipe e contribui enormemente para promover uma atmosfera positiva".

Além de Zendejas, de 28 anos, Ricardo Pepi - atacante mexicano-americano do PSV Eindhoven — também foi convocado. Ele havia sido cortado da lista para a Copa do Catar de 2022 no último minuto.

A lista de Pochettino, que havia sido antecipada no sábado pelo jornal The Guardian, deixou vários titulares de fora, como o também mexicano-americano Diego Luna, meia-atacante do Real Salt Lake, da liga norte-americana (MLS).

"É verdade que é muito decepcionante para os jogadores que não estão aqui. Não dormi por duas semanas, porque nos importamos com as pessoas e nos importamos com os nossos jogadores. Mas isso é futebol", explicou o treinador.

Os Estados Unidos darão início à sua campanha em 12 de junho, contra o Paraguai, em Los Angeles, pelo Grupo D, que também inclui a Turquia e a Austrália.



Pochettino convocou oito jogadores da MLS, incluindo o meio-campista Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), filho do ex-técnico da seleção americana Gregg Berhalter.

Também aparece na lista o meia Gio Reyna, cuja família esteve no centro de uma amarga polêmica envolvendo a família de Berhalter durante e após a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Ao término do Mundial anterior, foi revelado que Reyna quase foi expulso da concentração da equipe em Doha por Gregg Berhalter, devido à sua atitude durante os treinamentos.

Posteriormente, Berhalter se tornou alvo de uma investigação por parte da Federação de Futebol dos EUA (U.S. Soccer) referente a uma agressão física que cometeu em 1991 contra sua então namorada, hoje sua esposa, incidente trazido à tona por Claudio Reyna (pai de Gio Reyna e ex-capitão da seleção americana) e sua esposa.

Gio Reyna, de 23 anos, teve pouco tempo de jogo neste ano, sendo reserva no Borussia Mönchengladbach. No entanto, ele continua sendo um dos jogadores de talento mais singular à disposição de Pochettino.

Medalhões

Os principais destaques dos Estados Unidos serão os mesmos da Copa de 2022, no Catar, onde a seleção americana foi eliminada nas oitavas de final pela seleção holandesa.

Os defensores Antonee Robinson (Fulham) e Sergiño Dest (PSV Eindhoven), os meio-campistas Tyler Adams (Bournemouth) e Weston McKennie (Juventus), e o atacante Christian Pulisic (Milan) retornam para formar a espinha dorsal de uma equipe encarregada de inspirar uma nação que está investindo pesadamente na expansão do 'soccer'.

"É mais uma Copa do Mundo, não há motivação maior, mas ter meus amigos e familiares por perto, e simplesmente estar em casa, torna tudo ainda mais especial", destacou Pulisic.



- Lista de 26 convocados dos Estados Unidos para a Copa do Mundo:



- Goleiros: Matt Turner (New England Revolution/EUA), Matt Freese (New York City/EUA), Chris Brady (Chicago Fire/EUA)



- Defensores: Alex Freeman (Villarreal/ESP), Antonee Robinson (Fulham/ING), Sergiño Dest (PSV Eindhoven, HOL), Chris Richards (Crystal Palace/ING), Tim Ream (Charlotte FC/EUA), Max Arfsten (Columbus Crew/EUA), Miles Robinson (FC Cincinnati/EUA), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE), Auston Trusty (Celtic/ESC).



- Meio-campistas: Tyler Adams (Bournemouth/ING), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE), Weston McKennie (Juventus/ITA), Brenden Aaronson (Leeds United/ING), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE)



- Atacantes: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/HOL), Tim Weah (Olympique de Marselha/FRA), Christian Pulisic (Milan/ITA), Haji Wright (Coventry City/ING), Folarin Balogun (Monaco/FRA), Alejandro Zendejas (América/MEX)

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