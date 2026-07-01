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Copa do Mundo Estados Unidos vence Bósnia e segue sonhando na Copa do Mundo Mesmo com um a menos, norte-americanos tiveram força para vencer e agora pegam a Bélgica nas oitavas

A euforia vai ganhando força de uma costa a outra e o sonha da Copa do Mundo segue vivo. Nesta quarta-feira (01), em São Francisco, os Estados Unidos venceu a Bósnia por 2x0 e assim como México e Canadá, outros países-sede, avançou às oitavas de final do mundial.

Os bósnios montaram uma verdadeira muralha e seguraram a blitz estadunidense nos primeiros minutos. Muito ligados no jogo, o time europeu assustou primeiro aos nove minutos, quando Dzeko serviu Demirovic e o centroavante soltou o pé para Freese mandar para escanteio. Na sequência, Alajbegovic quase surpreendeu com um gol olímpico, mas o goleiro foi novamente para evitar o gol.

A reposta dos Estados Unidos veio aos 18 minutos, McKennie recebeu no lado direito e cruzou na área, o goleiro Vasilj até afastou, mas a bola bateu em Robinson e passou perto do travessão.

O confronto passou a ser muito truncado, de muitas faltas e de poucas oportunidades criadas. Mas aos 30 minutos, o time da casa chegou a marcar com Balogun, mas o gol foi anulado por impedimento pelo bandeirinha.

Já aos 44 minutos não teve jeito. Tillman tentou o centroavante, a bola chegou a bater em dois defensores bósnios, mas sobrou perfeitamente para Balogun tocar na saída do goleiro e abrir o placar em São Francisco.

Muito inspirado, o camisa 20 quase marcou outro já nos acréscimos. Mckennie encontrou Dest entrando na área, o ala escorou para Balogun na pequena área, mas a bola beijou o travessão e foi para fora.

Expulsão

Após o período do intervalo, a Bósnia voltou a campo com uma proposta mais ofensiva e com um jogo mais aberto. Mas o rumo do jogo veio a mudar mesmo aos 17 minutos, com a ajuda do VAR, Balogun teve tempo suficiente de sair de herói para um provável vilão ao cometer dura falta em Muharemovic e receber o vermelho.

Balogun recebeu vermelho de Raphael Claus e será desfalque contra a Bélgica - Foto por CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mesmo com a vantagem numérica, a Bósnia apresentava dificuldades para criar e furar a defesa adversária. Tanto que os Estados Unidos que chegou a marcar aos 33 minutos com Pulisic, mas que foi marcado impedimento.

Mas quatro minutos depois, os norte-americanos aumentaram. Dest sofreu falta na entrada da área. Tillman se preparou e mandou por cima da barreira, o goleiro Vasilj só resvalou na bola e não impediu o segundo gol.

Já nos acréscimos, a Bósnia chegou a assustar três vezes: primeiro foi com o jovem Alajbegovic, além de duas bombas de Mahmic que saíram para fora mas perto do gol.



Sem tempo para mais nada, a Bósnia encerra a sua segunda participação na história das copas. Já os Estados Unidos quer seguir indo longe na disputa em casa e agora enfrenta a Bélgica nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (06), em Seattle, às 21h.)



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