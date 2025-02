A- A+

FUTEBOL Estados Unidos vencem partida por 22 a 0 em eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo Sub-17 Chase Adams, atacante do time americano, marcou 10 gols no jogo contra as Ilhas Virgens

O time sub-17 dos Estados Unidos aplicou uma sonora goleada na primeira rodada das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo da categoria. Comandada pelo atacante Chase Adams, que marcou 10 gols, a equipe americana venceu as Ilhas Virgens por 22 a 0 e assumiu a liderança do grupo F da competição.

Ao final do primeiro tempo, a partida já estava 14 a 0 para os Estados Unidos, que marcaram mais oito gols na segunda etapa. O time americano está no grupo F do torneio junto de Ilhas Virgens, Cuba e São Cristóvão e Névis.





A goleada também fez com que o atacante Chase Adams se tornasse o segundo jogador a ter marcado mais gols em uma partida oficial, superando o norueguês Halaand. Com 10 gols marcados, o jogador do Columbus Crew B está atrás apenas de Archie Thompson, que balançou as redes 13 vezes na vitória da Austrália por 31 a 0 sobre Samoa, em 2001, pelas eliminatórias da Copa de 2002.

Os Estados Unidos voltam a campo nesta quarta-feira contra o São Cristóvão e Névis pela segunda rodada da competição e vão finalizar a fase de grupos contra a Cuba, no sábado, dia 15 de fevereiro. Os primeiros colocados de cada grupo se classificam para a Copa do Mundo sub-17, que será realizada no fim deste ano.

