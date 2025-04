Estados Unidos x Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso da seleção feminina

A- A+

A Seleção Brasileira feminina entra em campo nesta terça-feira (8) para mais um amistoso contra os Estados Unidos, às 23h30 (horário de Brasília), no PayPal Park, em San José, na Califórnia.

Esse será o segundo encontro entre as equipes nesta temporada. No último sábado (5), as norte-americanas levaram a melhor e venceram por 2x0. A equipe comandada por Arthur Elias busca agora dar a resposta em campo, corrigindo os erros apresentados no primeiro duelo e ganhando ritmo de jogo de olho nos próximos compromissos oficiais.

Copa América

Os amistosos fazem parte da preparação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América Feminina, marcada para acontecer entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

Arthur Elias, técnico da equipe brasileira, aproveita esses testes para observar novas atletas, promover ajustes táticos e consolidar uma base competitiva para o torneio continental.

Confira as prováveis escalações:

Estados Unidos: Tullis-Joyce; Fox, Sonnett, McKeown, Dunn; Coffey, Rodman, Heaps; Macário, Sentnor (Yohannes) e Alyssa Thompson. Técnica: Emma Hayes.

Brasil: Lorena; Mariza, Isa Haas, Tarciane, Yasmim; Angelina, Adriana, Giovana Queiroz; Ludmila, Gabi Portilho e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

Onde assistir o duelo entre Estados Unidos x Brasil?

O amistoso entre Estados Unidos x Brasil terá transmissão ao vivo no SporTV (TV por assinatura).

