CAMPEÕES ESTADUAIS

Estaduais 2026: confira os campeões já definidos pelo Brasil

Fim de semana foi de decisões ao redor do país: 13 títulos já foram decididos

Sport vence o Náutico por 3 a 0 no Estádio dos Aflitos e garante o tetracampeonato no pernambucanoSport vence o Náutico por 3 a 0 no Estádio dos Aflitos e garante o tetracampeonato no pernambucano - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O final de semana foi de várias decisões de campeonatos estaduais pelo Brasil, que ajudaram a definir boa parte dos campeões do país. Até aqui, 13 estaduais já foram definidos. Restam outros 14.

Só no domingo, por exemplo, Flamengo, Barra, Fortaleza, Grêmio, Mixto, Cruzeiro, Paysandu, Palmeiras e Sport levantaram taças.

No sábado, CRB, Bahia e Operário já haviam garantido, também, os títulos estaduais.

Veja todos os campeões estaduais já definidos em 2026:
Alagoano: CRB
Baiano: Bahia
Carioca: Flamengo
Catarinense: Barra
Cearense: Fortaleza
Gaúcho: Grêmio
Maranhense: IAPE
Mato-Grossense: Mixto
Mineiro: Cruzeiro
Paraense: Paysandu
Paranaense: Operário
Paulista: Palmeiras
Pernambucano: Sport

