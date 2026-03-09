A- A+

CAMPEÕES ESTADUAIS Estaduais 2026: confira os campeões já definidos pelo Brasil Fim de semana foi de decisões ao redor do país: 13 títulos já foram decididos

O final de semana foi de várias decisões de campeonatos estaduais pelo Brasil, que ajudaram a definir boa parte dos campeões do país. Até aqui, 13 estaduais já foram definidos. Restam outros 14.

Só no domingo, por exemplo, Flamengo, Barra, Fortaleza, Grêmio, Mixto, Cruzeiro, Paysandu, Palmeiras e Sport levantaram taças.

No sábado, CRB, Bahia e Operário já haviam garantido, também, os títulos estaduais.

Veja todos os campeões estaduais já definidos em 2026:

Alagoano: CRB

Baiano: Bahia

Carioca: Flamengo

Catarinense: Barra

Cearense: Fortaleza

Gaúcho: Grêmio

Maranhense: IAPE

Mato-Grossense: Mixto

Mineiro: Cruzeiro

Paraense: Paysandu

Paranaense: Operário

Paulista: Palmeiras

Pernambucano: Sport

