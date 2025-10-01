A- A+

Futebol Estaduais, Copa do Brasil e Séries A e B; veja como ficarão as disputas em 2026 Brasileirão vai de janeiro a dezembro e terá paralisação por conta da Copa do Mundo

A Série A do Campeonato Brasileiro começará mais cedo em 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o torneio terá início no dia 28 de janeiro, com previsão de conclusão em 2 de dezembro, seguindo o mesmo formato de disputa de 2025, com 20 clubes com turno e returno em 38 rodadas. Além disso, a entidade também apresentou mudanças no formato dos estaduais e Copa do Brasil. Confira.





Estaduais

Os campeonatos estaduais começarão dia 11 de janeiro e vão até 8 de março, tendo um máximo de 11 datas e não 15 como era anteriormente. A ideia, segundo o diretor de competições da entidade, Júlio Avellar, é diminuir a carga excessiva de jogos dos clubes da Série A. O formato dos torneios locais será definido individualmente por cada uma das federações, assim como a distribuição das vagas para a Copa do Brasil.

Copa do Brasil

Já a Copa do Brasil começará dia 18 de fevereiro e vai até 6 de dezembro. Os clubes da Série A entrarão a partir da quinta fase, a última que antecede as oitavas de final. Com isso, os times do Brasileirão terão uma redução de até três datas no torneio.

A competição também terá aumento de 92 para 126 clubes em 2026. Em 2027, serão 128 participantes. São 102 vagas distribuídas nos campeonatos estaduais. Outras 20 para clubes da Série A e quatro para os campeões das Séries C, D, Copa Verde e Copa do Nordeste, que entram na terceira fase.

As oitavas, quartas e semifinais serão em jogos de ida e volta. A final será em partida única. A fase 1 terá os 28 menores ranqueados. Na segunda entram os 74 melhores ranqueados que se juntam aos 14 classificados. Na terceira terão quatro para os campeões das Séries C, D, Copa Verde e Copa do Nordeste.



Pelo formato antigo, além do Leão, Pernambuco terá Retrô e Santa Cruz na Copa do Brasil. Com a mudança, Maguary ou Náutico poderiam ser beneficiados.

Nacionais

O Brasileirão segue o mesmo formato, com 20 times se enfrentando em turno e returno. Quatro são rebaixados, seis têm vaga na Libertadores, além de outras seis para a Copa Sul-Americana. Já a Série B vai de 21 de março até 28 de novembro, no mesmo formato atual, semelhante ao da Série A.

O Brasileirão também terá uma paralisação no meio da temporada por conta da disputa da Copa do Mundo. O Sport está na Série A, mas com grande risco de rebaixamento à Série B.

Veja também