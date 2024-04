Estadual 2024: Santa Cruz tem a melhor média de público

A- A+

O Santa Cruz não conseguiu o título do Campeonato Pernambucano, mas terminou a competição com outra conquista. O clube teve a maior média de público da competição, com mais de 21 mil torcedores por jogo no Arruda. No geral, segundo dados da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), foram 147.831 presentes ao longo das sete partidas da equipe como mandante.

O jogo com mais torcedores no Arruda na temporada foi no Clássico das Multidões, contra o Sport, no duelo de ida da semifinal do Estadual. No empate em 1x1, o estádio recebeu 35.601 torcedores. Foi o último confronto do clube em casa na temporada, já que a Cobra Coral não conseguiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2024.

