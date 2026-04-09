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Futebol Estafe de Neymar e FC Cincinnati discutem possível transferência, diz jornal Na expectativa pela convocação para a Copa do Mundo, camisa 10 do Santos tem contrato até o fim de 2026

Enquanto aguarda uma possível convocação para a Copa do Mundo, Neymar volta a ser alvo do futebol dos Estados Unidos. Segundo o suplemento The Athletic, do jornal americano The New York Times, o estafe do jogador e o FC Cincinnati, de Ohio, estão em estágios iniciais de conversas por uma possível transferência do jogador.

Ainda de acordo com a publicação, o clube quer ouvir as exigências do atacante de 34 anos e debate internamente a viabilidade do negócio. Enquanto há otimismo sobre estrutura e poder financeiro no processo de convencimento ao jogador, a equipe esbarra também nas regras da liga: já tem atletas ocupando as três vagas de estrangeiros permitidas pela MLS.

Camisa 10 do Santos, Neymar tem contrato com o Peixe até o fim de 2026. Ele voltou ao clube que o revelou no início de 2025, após passagem frustrada e abreviada por lesões pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na época, lembra o The Athletic, o Chicago Fire, outro clube americano, também teria procurado o estafe de Neymar.

Em 2022, o jogador chegou a criar polêmica ao dizer em podcast que gostaria de jogar na MLS, mas justificar, em tom de brincadeira, pelo fato da liga ter "uns quatro meses de férias". No futebol dos Estados Unidos atuam nomes como Lionel Messi, Luis Suárez, Son, Marco Reus e Thomas Muller.

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