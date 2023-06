A- A+

DENÚNCIA Estagiária do Sousa diz ter sido chamada de "matuta" e "vagabunda" por atletas do Santa Cruz Caso teria acontecido após o apito final, que determinou a vitória do time paraibano por 2 a 1

Após o apito final que consolidou a vitória do Sousa por 2 a 1 diante do Santa Cruz, na noite desta quarta-feira (28), no estádio Marizão, na Paraíba, uma mulher de 22 anos que atua como estagiária na equipe de comunicação do clube mandante diz ter sido chamada de “matuta” e “vagabunda” por jogadores do Tricolor.

Ela aceitou conversar com a reportagem da Folha de Pernambuco sobre o ocorrido, mas pediu para ter a sua identidade preservada.

Segundo a mulher, que detalhou parte da sua rotina de trabalho no clube, ela foi chamada de “matuta” em tom pejorativo e quando reclamou do que havia escutado, foi chamada de “vagabunda”. A motivação teria sido sua comemoração com a vitória do time em que trabalha e torce.

“Eu sou estagiária do Sousa e tenho o papel de gravar os gols para serem postados. Ao terminar o jogo, saí de onde estava e passei pelo banco de reservas do Santa Cruz, que é o caminho que eu faço para poder descer as escadas e sair do estádio. Eu já saí do local de onde estava comemorando a vitória. Quando passei comemorando, escutei uns jogadores me chamando de matuta, eu reclamei e um deles me chamou de vagabunda”, disse de início.

Ela disse não ter conseguido identificar os autores dos xingamentos e que “foi tudo bem rápido”.

“Não consegui identificar, porque quando falaram eu tinha dado as costas. Foi tudo bem rápido e o que me chamou de vagabunda estava por trás de outro”, rememorou.

Após o ocorrido, ela salientou que ainda tentou conversar com um outro jogador do Santa Cruz para entender o caso, mas sem sucesso.

“Eu 'fui para' um dos jogadores falar que me xingaram e saber o porquê de terem me chamado de vagabunda. Tentei conversar com ele a respeito disso e ele veio tentar me acalmar, só que nesse momento um outro jogador do Santa Cruz ‘veio para cima de mim’. Falei para ele sair, porque eu estava conversando com o outro, só que não adiantou, e então pessoas que trabalham no Sousa me tiraram de lá”, afirmou a mulher.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Santa Cruz para saber se o clube apurou o caso e se existe algum posicionamento, mas não foi respondida até a publicação desta matéria.

Crime

No Brasil, xingamentos como “vagabunda” é um dos crimes contra a honra. Cometer injúria “fere a dignidade por qualificação negativa” e tem como pena detenção de um a seis meses ou multa.

Essa situação pode ser agravada caso a injúria faça referência a características como cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena, nesse cenário, aumenta e pode ser de um a três anos e multa.

Veja também

Futebol Bryan celebra retorno ao Náutico após um ano parado e pode virar opção para vaga de Diego Matos