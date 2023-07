A- A+

Real Madrid 'Estamos completos' no Real Madrid, diz Ancelotti, que evita falar de Mbappé PSG acredita que o craque francês já chegou a um acordo para se transferir para o Real Madrid no ano que vem

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostrou satisfeito com seu elenco, após a vitória na quarta-feira (27) sobre o Manchester United por 2 a 0 em um amistoso em Houston, no momento em que seu clube está interessado em trazer o craque francês Kylian Mbappé.

"O elenco é muito bom (...) estamos completos", disse o técnico merengue a repórteres na quarta-feira, quando questionado se precisava de mais atacantes. Ele já conta com Jude Bellingham e Joselu, que garantiram a vitória contra a equipe de Old Trafford no NRG Stadium em Houston, no Texas.

O treinador italiano também se mostrou muito contente com o desempenho do brasileiro Vinicius Jr. Ele disse que seu plantel tem uma "qualidade física e técnica fantástica, o elenco é muito bom".

"Temos um time sem ego, isso é o mais importante para mim, o mais fácil de administrar no vestiário", afirmou o italiano.

No entanto, quando perguntaram se ainda pensavam em contar com Mbappé, ele preferiu não responder. "Outra pergunta", disse ele.

O Paris Saint-Germain já recebeu o interesse de vários clubes, como o Real Madrid, pelo seu atacante Kylian Mbappé, entre os quais se destaca uma oferta firme do clube saudita Al-Hilal, no valor de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhões pela cotação atual).

No entanto, o jornal L'Equipe informou que Mbappé não quis se reunir com dirigentes do Al Hilal, desferindo um golpe potencialmente fatal nas ambiciosas esperanças dos sauditas.

O PSG deu permissão ao Al Hilal, com sede em Riad, para iniciar negociações com Mbappé, apesar do fato de ele nunca ter manifestado interesse em se mudar para a liga saudita que está em rápido crescimento.

Mbappé tem mais um ano de contrato com o PSG, que quer que ele saia agora e não de graça no próximo verão europeu. Mas ele se recusa a assinar um novo contrato e os atuais campeões franceses acreditam que ele já chegou a um acordo para se transferir para o Real Madrid no ano que vem.

Foi amplamente comentado que o time da capital espanhola esperava contratar Mbappé de graça no próximo ano, atraindo o jogador com uma gigantesca taxa de transferência porque não teria que pagar nada ao PSG para ficar com o craque.

A queda de braço entre Mbappé e o clube francês atingiu um novo ápice no último fim de semana, quando ele foi dispensado do elenco para a excursão pelo Japão e Coreia do Sul.

Mbappé, o maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 212 gols em 260 partidas, continua sendo o segundo jogador mais caro da história, atrás de seu companheiro de equipe do PSG, Neymar.

