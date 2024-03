A- A+

Futebol "Estamos devendo", diz Allan Aal sobre rendimento do Náutico na temporada Mesmo na final do Pernambucano e nas quartas da Copa do Nordeste, técnico reconhece oscilação na equipe

O Náutico alcançou os principais objetivos do primeiro trimestre de 2024, chegando à final do Campeonato Pernambucano e no mata-mata da Copa do Nordeste. Seria motivo de alegria se não fosse o detalhe do contexto. No Estadual, o Timbu quase foi eliminado pelo Retrô nas semifinais, avançando nas penalidades. No Nordestão, o clube passou em quarto no Grupo B, com apenas um triunfo em oito jogos. Campanha fraca que só garantiu a permanência no torneio por demérito dos demais concorrentes da chave. Com tantos aspectos negativos em meio aos “sucessos”, o técnico Allan Aal não escondeu que o momento não é dos melhores.





“Estamos devendo para nós mesmos, oscilando demais. Fizemos grandes jogos, com grandes resultados, mas, em alguns momentos, por necessidade, tivemos de alterar a equipe e ficamos devendo”, afirmou, após a derrota do Náutico por 1x0 para o América-RN, nesta quarta (27), na Arena das Dunas.



“Houve uma cobrança grande entre eles (após a derrota). O jogo foi tecnicamente muito abaixo. Nas poucas oportunidades que criamos, tomamos decisões confusas demais nas possibilidades de finalização e drible. Isso é algo que estamos conversando. A tomada de decisão é importante. Fica de lição que as dificuldades que temos em alguns setores vão se tornando cada vez mais latentes. Estamos chateados, mas ao mesmo tempo conseguimos a classificação. Agora é virar a página e pensar na decisão”, completou.



A decisão citada pelo técnico é a de sábado (30), no duelo de ida da final do Pernambucano, contra o Sport, nos Aflitos. “É outro campeonato, outra situação, com jogos de ida e volta contra um rival que é um dos maiores que temos dentro do estado. É um clássico e vamos para o jogo com igualdade. Ninguém tem vantagem”, frisou

