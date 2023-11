A- A+

Sport "Estamos no maior clube do Nordeste", diz Ronaldo, sobre lidar com pressão no Sport Camisa 5 garantiu "sangue nos olhos" para a partida contra o Atlético-GO, sexta-feira (10)

Após deixar o G-4 da Série B faltando três rodadas para o término da competição, o Sport vê a pressão aumentar no clube. O confronto com o Atlético-GO, às 21h30 desta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada ganhou ar de decisão. Para depender apenas de si na reta final, o Leão precisa derrotar o adversário goiano.

Ciente do momento vivido pelo clube, o volante Ronaldo Henrique afirmou que o elenco tem experiência suficiente para lidar com a pressão desta reta final de campeonato.

"Estamos no maior clube do Estado, do Nordeste. Temos que saber lidar com essa pressão, com a exigência da torcida. Tem muito jogador experiente no elenco que já passou por diversas equipes, e de certa forma também já sofreram pressão quando as coisas não vão bem", enfatizou Ronaldo.

"Temos que nos apegar à crítica e fazer com que ela nos motive para dar a volta por cima. Temos que dar o passo para a frente, voltar a vencer. E fazer isso já, de imediato, no próximo jogo contra o Atlético-GO", salientou.

O Sport soma duas derrotas seguidas na Série B. Os reveses contra Ceará e Mirassol, fora de casa, respectivamente, fizeram as chances de acesso caírem para 41,3%. Além disso, fez o técnico Enderson Moreira e o presidente Yuri Romão se pronunciarem sobre o momento vivido pelo clube no campeonato, e pedindo a união entre clube e torcida em meio à instabilidade. Discurso que foi reforçado por Ronaldo.

"Sabemos que juntos temos tendência de estarmos mais próximos dos nossos objetivos. Fica esse recado para o torcedor. Vamos entrar com sangue nos olhos na sexta-feira para que possamos conquistar, com um bom futebol, a vitória. É colocar o coração no bico da chuteira mesmo e representar essa camisa do jeito que a gente já fez em muitas e muitas partidas neste ano", garantiu o camisa 5.

