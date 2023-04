A- A+

Futebol "Estão mais preocupados sobre onde será o jogo do que sobre a gente", diz Enderson sobre Ceará Treinador comentou o pedido do clube cearense de tirar a segunda partida da final da Copa do Nordeste da Ilha do Retiro e repassar para a Arena de Pernambuco

Ainda em comemoração pela classificação do Sport nas finais do Campeonato Pernambucano, após vencer o Petrolina por 2x0, na Ilha do Retiro, o técnico Enderson Moreira também foi questionado sobre outra decisão que o Leão terá pela frente, agora na Copa do Nordeste, contra o Ceará. Mais especificamente sobre o pedido do Vozão de alterar o local da partida da volta, marcada para a casa rubro-negra.



O Ceará emitiu, na última quinta (6), um ofício ao Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a alteração, tirando o jogo da Ilha do Retiro e passando para a Arena de Pernambuco. A alegação do clube cearense "leva em conta questões técnicas, climáticas e de seguranças para todos os envolvidos na decisão da competição regional".



O Vozão argumenta que a data da volta, em maio, tem previsão de chuvas com volume acima da média no Recife. O Ceará usou o jogo do Sport contra o ABC, na semifinal, que precisou ser suspenso por conta da condição do gramado da Ilha do Retiro, como justificativa para mudança do estádio.





“Estou preocupado com a equipe do Ceará e não onde vai ser ou se vai comportar (o público). Temos todas as condições aqui, com um estádio próprio. Estou preocupado com o Ceará e achava que eles estavam preocupados com a gente, mas acho que estão mais sobre onde será o jogo. Cada um olha da maneira que quer. Posso assegurar que podemos recebê-los muitíssimo bem, com uma Ilha lotada. Vamos fazer uma festa bacana”, afirmou o técnico do Sport, Enderson Moreira.



O jogo de ida da final está marcado para 19 de abril, no Castelão. A volta, na Ilha do Retiro, será dia 3 de maio.

