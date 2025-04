Estátua de cera ultrarrealista de Mbappé passa a ser exibida ao público em Londres

A- A+

O atacante francês do Real Madrid Kylian Mbappé agora tem sua estátua de cera no famoso museu Madame Tussauds de Londres. A obra pode ser vista pelo público a partir desta sexta-feira.

A figura o representa sorrindo, com os braços cruzados, vestindo o segundo uniforme da seleção francesa, uma camisa branca com o número 10 e a braçadeira de capitão. "O próprio jogador forneceu o traje", que ele guardou da Eurocopa 2024, disse o museu.

A estátua foi levada a Madri na semana passada para que o próprio Mbappé a visse e aprovasse antes de sua entrada no famoso museu de cera nesta sexta-feira.





"Deixe-me apresentar meu gêmeo", comentou Mbappé, sorrindo, ao lado de seu clone de cera, em 27 de março no Instagram.

Jo Kinsey, diretora do estúdio do museu de Londres, que supervisiona e dirige a criação das figuras de cera do Madame Tussauds, expressou sua satisfação com a reação do ex-atleta do PSG.

— Foi fantástico. Ele disse que estava honrado, mas somos nós que estamos realmente honrados. Sim, ele realmente gostou da estátua — disse Jo Kinsey à AFP.

Como a estátua foi feita

A semelhança da obra com o jogador chamou a atenção de internautas. Kinsey expressou sua satisfação com a reação do público nas redes sociais à figura.

— Houve muitos comentários perguntando qual dos dois era o verdadeiro Mbappé — disse Kinsey.

Antes da estátua ser criada, uma equipe de artistas se encontrou com o jogador de futebol por várias horas, tirando "centenas" de medidas (cabeça, altura, olhos, orelhas) e fotografias para capturar com precisão suas características, explicou Jo Kinsey.

A diretora do museu de Londres acrescentou que o jogador de futebol até fez uma tomografia dentária.

— Durante esta reunião, falamos sobre pose, estilo — disse a autoridade, acrescentando que Mbappé, "um astro global, um ícone, um jogador de futebol excepcional", merece seu lugar no museu.

Kylian Mbappé já tinha sua estátua de cera no Madame Tussauds de Berlim e no Grevin, em Paris.

