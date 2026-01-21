A- A+

FUTEBOL Estátua de Cristiano Ronaldo é incendiada na entrada de museu em Portugal; veja vídeo Polícia portuguesa investiga vandalismo contra obra

A estátua de Cristiano Ronaldo, localizada na entrada do museu dedicado ao jogador em Funchal, foi incendiada por um jovem que registrou a ação em vídeo e publicou as imagens nas redes sociais. O caso ocorreu na Ilha da Madeira e é tratado como crime de vandalismo pela polícia local.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira informou que trabalha para identificar o autor do ataque. No vídeo divulgado, o indivíduo aparece com a imagem pixelizada enquanto ateia fogo à estátua em tamanho real, um dos principais pontos turísticos do local.

Veja o momento:

PSP da Madeira diz estar "a tentar identificar o autor do crime de dano" pic.twitter.com/AKqBlTxkyl — Record (@Record_Portugal) January 20, 2026



O Museu CR7, inaugurado em 2013 na cidade natal do jogador, reúne camisas históricas, troféus e prêmios conquistados ao longo da carreira de Cristiano Ronaldo. A estátua, posicionada na área externa, é tradicionalmente usada por visitantes para fotos e registros turísticos.





Segundo as autoridades, o vídeo foi publicado no perfil do Instagram @zaino.tcc.filipe. Na descrição, o autor se define como “uma pessoa, um freestyler e um morador local” e incluiu uma mensagem enigmática: “Este é o último aviso de Deus”.

