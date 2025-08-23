Estêvão é eleito melhor em campo e faz história na goleada do Chelsea
Aos 18 anos, brasileiro se torna o mais jovem do clube a dar assistência na Premier League
Estêvão brilhou na segunda rodada da Premier League. Aos 18 anos, a joia brasileira do Chelsea foi eleita o melhor em campo na goleada por 5 a 1 sobre o West Ham e entrou para a história do clube ao se tornar o mais jovem jogador a dar uma assistência na competição.
A oportunidade surgiu de forma inesperada: uma lesão de Cole Palmer abriu espaço para o jovem começar como titular. A decisão foi comunicada apenas no aquecimento, mas Estêvão não se abalou. Aos 33 minutos do primeiro tempo, ele avançou pela direita, cruzou para Enzo Fernández e registrou sua assistência histórica com 18 anos e 120 dias.
Leia também
• Cássio desabafa após filha com autismo ser rejeitada em escolas de Belo Horizonte: "Corta o coração"
• Endrick acelera recuperação e mira retorno ao Real Madrid após Data Fifa
• Neymar dentro, Vini Jr. e Endrick fora: confira nomes na pré-convocação de Ancelotti na seleção
O desempenho chamou a atenção de técnicos, jornalistas e da própria Premier League, que destacou o brasileiro como “a estrela do primeiro tempo”, ao lado de João Pedro, autor do gol de abertura e do passe para Pedro Neto ampliar o marcador.
Apesar de um erro inicial que resultou no gol do West Ham, o técnico Enzo Maresca elogiou a maturidade do jogador: “A reação dele àquele erro mostrou o quão bom ele é e a razão para estar aqui conosco”. Estêvão deixou o campo aos 31 minutos da segunda etapa, substituído por Gittens.
Com a atuação, o atacante reforça a expectativa sobre seu futuro no futebol inglês e consolida seu nome como uma das grandes promessas do Chelsea nesta temporada.