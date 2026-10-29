Estêvão é "ignorado" por Xabi Alonso no Chelsea, joga pouco e não tem nenhum gol na temporada

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O início de temporada de Estêvão no Chelsea tem sido marcado pela falta de oportunidades e uma minutagem baixa em campo. Desde a chegada do técnico Xabi Alonso para a temporada 2026/27, o jovem perdeu espaço na equipe inglesa e vem sendo opção no banco de reservas.



A situação ficou evidente na última quarta-feira (29) no confronto contra o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa. Mesmo com os desfalques de João Pedro, lesionado, e Cole Palmer, suspenso, Estêvão não foi utilizado pelo treinador espanhol e acompanhou toda a partida do banco de reservas. Para completar, Xabi Alonso promoveu a entrada de Emegha, que voltava de lesão e ainda não havia atuado pelo Chelsea nesta temporada.





O brasileiro tem dificuldade para conquistar espaço no elenco e até o momento, o atacante disputou oito partidas na temporada, acumulando apenas 172 minutos em campo e sem participações em gols. A média é de aproximadamente 21 minutos por jogo.



Porém, o número é influenciado pelas duas únicas vezes em que o jovem começou uma partida como titular, ambas pela Copa da Liga. Estêvão atuou por 80 minutos contra o Luton Town e por 60 diante do Leeds.



Na Premier League, o cenário é ainda mais complicado. O brasileiro entrou em campo em seis partidas, sempre saindo do banco de reservas, e soma apenas 47 minutos na competição. O tempo total equivale a pouco mais de um tempo de jogo.



Histórico com brasileiros no Real Madrid



Antes de assumir o Chelsea, o espanhol comandou o Real Madrid e teve experiências conturbadas com dois atletas brasileiro. Um dos casos foi o de Endrick, que chegou ao clube merengue cercado de expectativa, mas teve poucas oportunidades sob o comando do treinador.



Com pouco espaço, o atacante acabou emprestado ao Lyon, onde apresentou bom desempenho e conquistou uma convocação para a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Após o torneio, o jogador retornou ao Real Madrid com a expectativa de ganhar espaço sob o comando de José Mourinho.



A relação de Xabi Alonso com Vinícius Júnior também foi marcada por atritos. Durante o período em que trabalhou com o treinador, o atacante era substituído frequentemente nos jogos, situação que contribuiu para o desgaste entre os dois.



Em outubro de 2025, o brasileiro demonstrou irritação ao ser substituído durante uma partida contra o Barcelona, xingou o treinador e seguiu diretamente para o vestiário. Meses depois, em abril, Vini Jr comentou sobre o período e afirmou que a experiência serviu como aprendizado, embora não tenha conseguido estabelecer uma boa conexão com o espanhol.



"A etapa com Xabi foi um momento de aprendizado, melhorei como pessoa. Não consegui me conectar com ele, mas com Arbeloa (treinador que substituiu Xabi) tenho uma grande conexão, e ele me deu muita confiança, como aconteceu com Ancelotti", declarou o atacante.

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