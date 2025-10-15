Estêvão é o único brasileiro entre os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy; confira lista
O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras
O jornal italiano Tuttosport divulgou nesta quarta-feira, 15, a lista dos 25 finalistas ao prêmio Golden Boy 2025-26. A premiação que ocorre desde 2003 é dada ao melhor jogador sub-21 na Europa. Entre os indicados há apenas um nome brasileiro: Estêvão, atual atacante do Chelsea.
O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras. Em meados de 2024, após ser integrado definitivamente ao elenco profissional, o paulista fechou contrato com o clube britânico.
Entre os destaques da lista do Golden Boy estão: Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, Leny Yoro, do Manchester United, e Rodrigo Mora, do Porto.
O atual vencedor do prêmio é o atacante do Barcelona Lamine Yamal. Lionel Messi, Alexandre Pato, Kylian Mbappé e Jude Bellingham são alguns dos nomes emblemáticos que conquistaram a certificação em temporadas anteriores.
Confira a lista completa dos finalistas ao Golden Boy 2025-26:
Pau Cubarsí - Espanha (Barcelona)
Désiré Doué - França (PSG)
Dean Huijsen - Países Baixos (Real Madrid)
Kenan Yildiz - Alemanha (Juventus)
Myles Lewis-Skelly - Inglaterra (Arsenal)
Warren Zaïre-Emery - França (PSG)
Arda Güler - Turquia (Real Madrid)
Franco Mastantuono - Argentina (Real Madrid)
Ethan Nwaneri - Inglaterra (Arsenal)
Jorrel Hato - Países Baixos (Chelsea)
Geovany Quenda - Portugal (Sporting)
Estêvão - Brasil (Chelsea)
Leny Yoro - França (Manchester United)
Senny Mayulu - França (PSG)
Nico O'Reilly - Inglaterra (Manchester City)
Eliesse Ben Seghir - Marrocos (Bayer Leverkusen)
Victor Froholdt - Dinamarca (Porto)
Lucas Bergvall - Suécia (Tottenham)
Archie Gray - Inglaterra (Tottenham)
Mamadou Sarr - França (Strasbourg)
Jobe Bellingham - Inglaterra (Borussia Dortmund)
Francesco Pio Esposito - Itália (Inter FC)
Rodrigo Mora - Portugal (Porto)
Giovanni Leoni - Itália (Liverpool)
Aleksandar Stankovic - Sérvia (Club Brugge)