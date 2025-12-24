Qua, 24 de Dezembro

Reforço

Estevão se recupera de lesão e vai reforçar Chelsea no sábado diante do Aston Villa pelo Inglês

O Chelsea ocupa a quarta posição na tabela, sete pontos atrás do Villa, terceiro colocado. O líder é o Arsenal, seguido pelo Manchester City

Estevão está recuperado e pronto para atuar contra Aston VillaEstevão está recuperado e pronto para atuar contra Aston Villa - Foto: Glyn Kirk/AFP

O Chelsea contará com o retorno de Liam Delap e Estevão para o jogo contra o Aston Villa, em Stamford Bridge, no sábado, pela Premier League.

A recuperação de Delap da lesão no ombro sofrida durante o empate com o Bournemouth em 6 de dezembro parecia que seria mais longa.

O retorno de Estevão, que não joga desde que entrou como substituto no final da partida contra o Everton, em 13 de dezembro, também reforça as opções do técnico Enzo Maresca.

"Estevão está disponível para sábado, assim como Liam Delap", disse Maresca nesta quarta-feira, em entrevista coletiva. "Não sabíamos exatamente quanto tempo (Delap) precisaria ficar afastado. Estou muito feliz por ambos."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Chelsea FC (@chelseafc)

O Chelsea ocupa a quarta posição na tabela, sete pontos atrás do Villa, terceiro colocado (36 a 29). O líder é o Arsenal (39), seguido pelo Manchester City (37).

O Villa, que venceu o Manchester United por 2 a 1 no domingo, vem de três vitórias consecutivas em todas as competições.

