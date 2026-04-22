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FUTEBOL Estêvão sofre lesão grave na Premier League e pode ficar fora da Copa do Mundo Exames apontam lesão de alto grau na coxa direita, o que põe em risco a presença do atacante no Mundial

O Cenário para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 ficou ainda mais crítico. Após a perda de Rodrygo, o técnico Ancelotti deve enfrentar o desfalque de Estêvão.



Segundo o jornal The Athletic, o atacante do Chelsea sofreu uma lesão de grau 4 na coxa direita durante o clássico contra o Manchester United, no último sábado (18), pela Premier League. Com o diagnóstico, sua participação no Mundial é considerada improvável.





O trauma aconteceu logo aos 12 minutos do primeiro tempo, no Stamford Bridge, quando o jovem de 18 anos sentiu o músculo durante um contra-ataque. O clima de apreensão já era visível no vestiário: o técnico Liam Rosenior confirmou que o brasileiro deixou o campo chorando.



Estêvão se lesionou contra o Manchester United na Premier League — Foto: Glyn KIRK / AFP



Uma ressonância realizada na segunda-feira (20) confirmou o pior cenário que o departamento médico dos Blues já temia.



Esta é a segunda lesão muscular de Estêvão apenas neste ano, mas possui uma gravidade superior à anterior. O problema atual deve encerrar precocemente sua temporada de estreia na Inglaterra, onde vinha brilhando com oito gols e quatro assistências em 36 jogos, sendo peça-chave, inclusive, na Champios League.

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