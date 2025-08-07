A- A+

Premiação Estevão é indicado ao Troféu Kopa de 2025, prêmio para melhor jovem do mundo Jogador do Chelsea aparece na prestigiada lista da France Football, voltada a atletas sub-21 com destaque no futebol internacional

A revista France Football anunciou nesta quinta-feira os indicados ao Troféu Kopa 2025, concedido ao melhor jogador sub-21 do mundo. Entre os nomes revelados, está o atacante Estevão, revelado no Palmeiras e atualmente no Chelsea, uma das principais promessas do futebol brasileiro e que ganha espaço em meio à elite mundial.

Além dele, foram indicados: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Désiré Doué, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, Joao Neves, Lamine Yamal e Kenan Yildiz.

A premiação integra o conjunto de categorias da Bola de Ouro, principal honraria individual do futebol internacional, e é votada exclusivamente por ex-vencedores da própria Bola de Ouro. O período avaliado é de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025, abrangendo torneios como a Champions League, a Eurocopa, a Copa América, o Mundial de Clubes e campeonatos nacionais.

Com apenas 18 anos, Estevão se destacou não só no futebol brasileiro, mas também no cenário internacional, acumulando atuações decisivas pelo Palmeiras e sendo peça fundamental em conquistas recentes do clube. O atacante se apresentou ao Chelsea nesta semana

O Troféu Kopa é considerado um importante termômetro do futuro do futebol mundial. Em edições anteriores, nomes como Kylian Mbappé, Pedri, Gavi e Jude Bellingham foram consagrados.

Além do Kopa, a France Football divulgou também os indicados à Bola de Ouro nas categorias principais — masculino, feminino, goleiro (Troféu Yashin) e técnico (Troféu Müller). Nesta edição, a disputa está aberta e sem um favorito definido, o que torna a análise individual ainda mais relevante para os jurados.

