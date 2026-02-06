A- A+

Olimpíada de Inverno-Milão Estilista Oskar Metsavaht cria looks para o Time Brasil na Cerimônia de Abertura Milão-Cortina Os porta-bandeiras Lucas Pinheiro Braathen e Nicole Silveira vestirão capas especiais brancas com a bandeira do Brasil estampada em seus interiores

Os looks do Time Brasil para a Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Inverno Milão-Cortina são um luxo. Cocriados pela Moncler sob a direção criativa de Remo Ruffini e pelo icônico estilista brasileiro Oskar Metsavaht, os trajes são criativos, bonitos e funcionais.

Enraizados nos códigos de estilo característicos da Moncler e em seu DNA de montanha, os uniformes reinterpretam um ícone fundamental da maison: a lendária jaqueta Karakorum, criada originalmente para os montanhistas italianos Achille Compagnoni e Lino Lacedelli durante a histórica primeira escalada ao K2.

Os porta-bandeiras Lucas Pinheiro Braathen e Nicole Silveira vestirão capas especiais. Definidas por uma silhueta longa e fluida, as capas brancas criam uma forte sensação de movimento, ao mesmo tempo em que preservam elementos icônicos da Karakorum, como a abertura frontal com botões duplos, o bolso no peito e o capuz imponente, inspirado na construção protetora das roupas de expedição para neve.

No interior de cada capa, a bandeira brasileira é aplicada em intarsia, revelando-se em breves vislumbres enquanto Nicole, em Cortina, e Lucas, em Milão, realizam sua caminhada histórica durante a Cerimônia. As peças são confeccionadas no nylon laqué reciclado característico da Moncler, unindo performance técnica e presença cerimonial.

Os porta-bandeiras se distinguem ainda por uma paleta de cores em branco e verde, enquanto o restante do Time Brasil aparece em conjuntos em azul e verde, cada tonalidade uma referência direta à bandeira brasileira. Todos os uniformes são finalizados com a estrela brasileira, o escudo do Comitê Olímpico do Brasil e o logotipo da Moncler.

Os looks azuis apresentam jaquetas puffer icônicas, combinadas com bermudas para os homens e saias para as mulheres. O calçado é a bota de inverno Moncler Altive, reinterpretada em versões exclusivas nas cores branca ou azul.

