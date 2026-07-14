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Copa do Mundo 'Estivemos abaixo do nosso nível', admite Deschamps após derrota da França para a Espanha Les Bleus não conseguiram render o esperado nas semis

"Temos de admitir que hoje estivemos abaixo do nosso nível", reconheceu o técnico da França, Didier Deschamps, após a derrota por 2 a 0 para a Espanha, nesta terça-feira (14), pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

"Há muita decepção. Os jogadores estão arrasados porque tínhamos grandes esperanças, embora também precisemos ser realistas e reconhecer que, hoje, estivemos tecnicamente um degrau abaixo de uma equipe que controlou muito bem a partida", disse o treinador após o jogo em Arlington, no Texas.

"Mas, acima de tudo, a culpa é nossa. Não quero apontar o dedo para ninguém", esclareceu Deschamps.

O técnico francês, no entanto, questionou o nível do árbitro da partida, o salvadorenho Iván Barton.

"Será que o árbitro tem o nível necessário para apitar uma semifinal de Copa do Mundo? Já tivemos alguns [assim] antes, mas não vou responder a isso. E não digo isso apenas porque perdemos hoje. Houve várias situações, muitas vezes contra nós, inclusive, mas o motivo principal é, inevitavelmente, que não estivemos no nosso melhor nível e fomos menos perigosos no ataque do que poderíamos ter sido, com alguns erros técnicos e passes que poderiam ter gerado oportunidades", explicou ele.

"É preciso aceitar. Este é o nível mais alto. Embora doa, era o último passo antes de uma possível final, a Espanha mostrou algo a mais nesta partida", admitiu.

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