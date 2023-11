A- A+

Jogos Olímpicos de Inverno Estocolmo apoia candidatura da Suécia aos Jogos de Inverno 2030 Estocolmo seria a cidade escolhida como sede principal das competições, que também seriam realizadas em outras pequenas cidades do interior do país

A cidade de Estocolmo deu seu apoio nesta terça-feira (21) à candidatura da Suécia aos Jogos Olímpicos de Inverno 2030, para a qual a capital sueca seria a favorita para receber algumas das principais competições.

"O conselho municipal é favorável à iniciativa de organizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno na Suécia em 2030", indicou a cidade em um comunicado.

O governo do país escandinavo tinha dado sinal verde no dia 12 de novembro ao Comitê Olímpico Sueco (SOK) para elaborar o dossiê da candidatura e declarou estar pronto para "estudar as condições para oferecer as garantias estatais".

Estocolmo seria a cidade escolhida como sede principal das competições, que também seriam realizadas em outras pequenas cidades do interior do país, como Falun, Are e Ostersund.

"Dando a garantia municipal, nossa mensagem é que este evento pode ser realizado de uma maneira sustentável nos âmbitos climático, econômico e social", declarou Karin Wanngard, prefeita de Estocolmo, citada no comunicado.

O SOK se mostrou satisfeito com o apoio da capital.

"A comunidade esportiva está unida e apoia esta candidatura. Temos a intenção de utilizar estruturas já existentes e os conhecimentos dos organizadores, então as condições serão as melhores possíveis", declarou Anna Iwarsson, presidente interina da Confederação Sueca de Esportes, citada em nota do Comitê.

A Suécia já organizou os Jogos Olímpicos de verão, em 1912, mas esta seria a primeira vez que o país receberia os Jogos de Inverno.

França e Suíça também anunciaram candidaturas para 2030. O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciará a sede do evento em 2024.

Veja também

Brasileirão Gerson, Bruno Henrique e Vegetti são absolvidos pelo STJD; Flamengo é multado em R$ 54 mil