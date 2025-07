Estrada onde aconteceu tragédia de Diogo Jota teve outro acidente grave há oito dias

A- A+

O trágico acidente que matou o atacante português Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão André Silva, de 25, na madrugada desta quinta-feira (03), ocorreu na altura do quilômetro 65 da A-52, perto da cidade de Cernadilla, a 335 km da capital Madri. Esses incidentes, no entanto, não são raros na estrada espanhola conhecida como Rodovia das Rías Baixas, em Zamora.



Segundo o jornal AS, da Espanha, um outro acidente grave aconteceu no quilômetro 65 da A-52 há oito dias. Na ocasião, um veículo saiu da estrada e uma mulher de 60 anos ficou gravemente ferida. Ela ficou presa nas ferragens e teve de ser liberta pelos bombeiros, sendo posteriormente levada para um hospital.

Já no acidente desta quinta-feira, que matou os dois jogadores portugueses, embora a causa ainda não tenha sido oficialmente determinada, autoridades espanholas e relatos preliminares levantam duas hipóteses principais: a perda de controle durante uma ultrapassagem ou uma possível explosão de pneu, que teria feito o carro derrapar e sair da estrada.

Estado da rodovia é alvo de críticas

De acordo com o jornal espanhol Marca, trechos da A-52 têm sido alvo de reclamações nas redes sociais por motoristas frequentes. Apesar de não apresentar buracos nem problemas graves de visibilidade, usuários apontam pequenas rachaduras e um elevado número de manchas na faixa da direita, o que costuma fazer com que alguns condutores passem a trafegar pela pista da esquerda. Isso reforça a possibilidade de que um fator externo tenha contribuído para a tragédia.

Ainda assim, por se tratar de um veículo esportivo de alta performance — cujo modelo exato ainda não foi divulgado —, a suspeita de velocidade acima do permitido também está sob análise. Imagens divulgadas após o acidente mostram que o impacto foi violento a ponto de arrancar parte da proteção lateral da estrada e transformar o carro em destroços irreconhecíveis.

Pistas iniciais: marcas de derrapagem e incêndio

Fontes ouvidas pela agência Efe indicaram a possibilidade de um estouro de pneu no momento em que os irmãos se preparavam para ultrapassar outro veículo. As marcas deixadas no asfalto reforçam essa linha de investigação: o carro teria perdido aderência, invadido o canteiro central e, após o choque, incendiado completamente.

Equipes de emergência chegaram rapidamente ao local, mas não conseguiram evitar as mortes. Segundo testemunhas, as chamas consumiram o veículo em poucos minutos.

