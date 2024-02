A- A+

MOBILIDADE Estratégias são montadas e metrô é garantido para volta para casa dos torcedores do Sport nesta 4ª Linha Sul do Metrô do Recife não sofrerá mudanças, seguindo em funcionamento até 23h

Depois de ser anunciado que o metrô não iria operar em esquema especial para a volta para casa dos torcedores que forem até a Arena de Pernambuco, nesta quarta-feira (21), acompanhar a partida entre Sport e Fortaleza, pela Copa do Nordeste, estratégias foram montadas e essa altenativa no transporte público agora está garantida.

O caminho de volta para casa após o jogo em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deverá acontecer a partir da estação Cosme e Damião. A entrada no local poderá acontecer até 0h. Os desembarques, no entanto, só poderão acontecer em algumas estações da Linha Centro.

A exceção é no ramal Jaboatão dos Guararapes, que compreende as estações de Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão e estará fechada por conta de manutenções que estão sendo feitas na via.

A Linha Sul do Metrô do Recife não sofrerá alterações, sendo fechada às 23h - horário tradicional.

Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) explica que a mudança de operação se deu "após tratativas entre Arena (de Pernambuco), Secretaria de Turismo, Grande Recife Consórcio, Secretaria de Defesa Social e o Comando da Polícia Militar de Pernambuco", onde "foram estabelecidas estratégias para garantia do efetivo de segurança pública, dentro do sistema metroviário, após o jogo".

