Após estreia com vitória, Cristian de Souza celebra virada de chave do Santa Cruz

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O grito de alívio da torcida do Santa Cruz em Limeira não foi por acaso. Após o hiato de vitórias e a queda de braço contra a crise, a Cobra Coral venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (11).



Muito além do placar, o que se viu foi a "mão" do técnico Cristian de Souza, que em sua estreia revelou ter focado no psicológico de um elenco que carregava o peso de três derrotas seguidas.



"Nós chegamos na quarta e sentimos um grupo muito magoado, muito chateado, um vestiário realmente para baixo, né? Sentido pelo resultado", admitiu o comandante.



Para Cristian, a virada de chave no interior paulista passou pela confiança no caráter do grupo: "A questão individual, alguns jogadores eu já tinha trabalhado. Então, eu sabia e tinha informações que não existia sacanagem, que não tinha ninguém fazendo corpo mole e que a gente tinha homens de caráter e perfil bom. Isso é fundamental para essa retomada", comentou.





Estratégia e "pés no chão"

Taticamente, o treinador explicou que a estratégia foi atrair a Inter para castigar no contra-ataque, explorando a velocidade de jogadores como Ronald - autor do primeiro gol.



"Aqui é um gramado bastante difícil para jogar. A gente controlou bem esse adversário de qualidade e bem treinado. Eu acredito que a maior parte do jogo, nós tínhamos a estratégia de defender no bloco médio, baixo, saída em contra-ataque. [..] Aquilo que a gente treinou, conversou, falou em vídeos, em análises dos jogadores que seria a nossa grande chance de ganhar o jogo, no contra-ataque, isso aconteceu", detalhou.



E para quem questionou a retranca no fim, Cristian foi direto: a segurança era a regra do dia. O Santa terminou a partida com uma linha de cinco defensores, sendo quatro zagueiros: "Isso foi treinado, não foi por acaso", reforçou, sinalizando que a prioridade era estancar a fragilidade defensiva que vinha assombrando a equipe.



Agora, o Santa Cruz volta ao Recife com sete pontos na tabela, na 13ª colocação, e com a missão de construir uma sequência positiva na competição. A bola volta a rolar para a Cobra Coral no próximo sábado (16), contra o Volta Redonda, às 17h, na Arena de Pernambuco.



FATALITY!



O Time do Povo vence a Inter de Limeira por 2x1 fora de casa, com um gol de Ronald e um gol contra do adversário! VAMOOOOOOSSSSS, SANTA! pic.twitter.com/VEKGCX2Sks — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 12, 2026

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